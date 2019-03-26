Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları söyledi:
''Bizim kutlu yürüyüşümüzü, PKK gibi, FETÖ gibi, DEAŞ gibi hiçbir terör örgütü durduramaz. Bizim birliğimizi, dirliğimizi hiçbir terör örgütünün engellemesi mümkün değildir. Kim olursa olsun, kim gelirse gelsin, Türkiye'nin içinden veya dışından. Dimdik ayakta duracağız.
ABD'NİN GOLAN TEPELERİ KARARI
Bu karar, gayrimeşru bir karardır. Gayrimeşru olan bir işgalin tanınması, asla ve asla kabul edilemez bir karardır, makul değildir.
Zulmü destekleyerek Orta Doğu'da barışı sekteye uğratanlara ve çatışmacı zihniyete karşı, biz her alanda hak ve hukuku savunmaya devam edeceğiz."
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