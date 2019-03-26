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  • Son Güncelleme: 26.03.2019 16:54

'dan Trump'ın Golan Tepeleri kararına sert tepki

: "(ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde egemenliğini tanıma kararı) Bu karar, gayrimeşru bir karardır. Gayrimeşru olan bir işgalin tanınması, asla ve asla kabul edilemez bir karardır, makul değildir."

Trump'ın kararına sert tepki: Asla kabul edilemez

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan , şunları söyledi:
''Bizim kutlu yürüyüşümüzü, PKK gibi, FETÖ gibi, DEAŞ gibi hiçbir terör örgütü durduramaz. Bizim birliğimizi, dirliğimizi hiçbir terör örgütünün engellemesi mümkün değildir. Kim olursa olsun, kim gelirse gelsin, Türkiye'nin içinden veya dışından. Dimdik ayakta duracağız.

ABD'NİN GOLAN TEPELERİ KARARI
Bu karar, gayrimeşru bir karardır. Gayrimeşru olan bir işgalin tanınması, asla ve asla kabul edilemez bir karardır, makul değildir.
Zulmü destekleyerek 'da barışı sekteye uğratanlara ve çatışmacı zihniyete karşı, biz her alanda hak ve hukuku savunmaya devam edeceğiz."

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