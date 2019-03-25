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  • 25.03.2019 22:41
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 22:41

Kemal çöpleri görmezden geldi! "'li belediyeler ile diğerlerini kıyaslayın"

Kemal canlı yayında bir programa konuk oldu.  Kılıçdaroğlu programda 'li belediyelerdeki çöp sorununu yaşanan grevlere bağladı. , CHP'li belediyelerin fark yaratacağını savunurken "Kadıköy'e bakın. Farksa fark. CHP'li belediyeler ile diğer belediyelerin olduğu yerleri kıyaslayın. Çok açık ve net. Gözlerimizle görebiliriz. Özel bir bilimsel çalışma yapmaya gerek de yok. Gidip gezdiğinizde buradaki durumu görebiliyorsunuz zaten" dedi.

Bay Kemal yine güldürdü! Çöp dağlarını unuttu, 'Kıyaslayın' dedi

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala lideri Kemal canlı yayına katıldı. Yine formunda olan , CHP'li belediyelerin fark yaratacağı iffiasında bulundu.

Sunucunun "CHP'li belediyeler fark yaratabilecek mi" sorusu üzerine konuşan Kılıçdaroğlu çöp dağlarını grevdeki işçilere bağladı.

"FARKI GÖZLERİNİZLE GÖREBİLİRSİNİZ"
Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelerin fark yaratacağını savunurken " bakın. Farksa fark. CHP'li belediyeler ile diğer belediyelerin olduğu yerleri kıyaslayın. Çok açık ve net. Gözlerimizle görebiliriz. Özel bir bilimsel çalışma yapmaya gerek de yok. Gidip gezdiğinizde buradakidurumu görebiliyorsunuz zaten" dedi.

"GREV HAKTIR"
Kılıçdaroğlu bazı belediyelerde yaşanan çöp sorunları için de "Eskiden çöp dağları varmış. E grev olmuş. Grev hak tabii. İşçiler grev yapmış, çöp toplamamışlar. Anayasal bir hakkı suçlama hakkınız var mı sizin" ifadelerini kullanarak yaşanan çöp sorununun grevler nedeniyle meydana geldiğine işaret etti.

CHP'nin aday gösterdiği, İYİ Parti ve 'nin de desteklediği adayı , kentin bir çöp sorunu olduğunu itiraf ederek, inanılmaz bir bahane öne sürmüştü. Soyer'e göre, İzmir fazla büyüdüğü için çöpler birikiyor ve çöplerin temizlenmesi aslında mümkün...

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