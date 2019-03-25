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  • Son Güncelleme: 25.03.2019 22:52

Son dakika... Hükümetten flaş açıklama: ile irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adayları seçilirse açığa alınacak

, terör örgütü ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adaylarının seçilmeleri  halinde açığa alınacağını bildirdi.

Hükümetten PKK ile irtibatı belediye meclis üyesi adaylarla ilgili açıklama
, terör örgütü ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adaylarının seçilmeleri halinde açığa alınacağını bildirdi.
Soylu, "Muhalefetten 178 aday hakkında PKK'dan adli işlem var, 45'i hakkında FETÖ'den, 4'ü hakkında aşırı sol örgütlerden, 4'ü hakkında DEAŞ'tan." dedi.

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