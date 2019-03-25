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  • Son Güncelleme: 25.03.2019 21:58

Başkan Adayı Yıldırım'dan şaşırtan 'tarihi geçmiş ilaç' vaadi

Başkan , herkesi şaşkına çeviren bir vaatte bulunarak, "Vatandaşın kullanmadığı tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız, ihtiyaç sahipleri insanlarımıza ücretsiz vermiş olacağız" dedi.

CHP'li aday Yıldırım'dan şaşırtan 'tarihi geçmiş ilaç' vaadi

31 Mart seçimleri yaklaşırken, belediye başkan adayları vatandaşlarla bir araya geliyor. 'nin Başkan , vatandaşlara hitap ettiği konuşmasında, ilginç bir vaatte bulundu. Yıldırım'ın vadi bu kadarına da pes dedirtti.

Yıldırım, halk eczaneleri kuracaklarını söyleyerek, "Vatandaşın kullanmadığı tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız. İhtiyaç sahipleri insanlarımıza ücretsiz vermiş olacağız" diye konuştu.

Yıldırım'ın bu vaadi meydandakileri şaşkına çevirdi.

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