31 Mart seçimleri yaklaşırken, belediye başkan adayları vatandaşlarla bir araya geliyor. CHP'nin Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yıldırım, vatandaşlara hitap ettiği konuşmasında, ilginç bir vaatte bulundu. Yıldırım'ın vadi bu kadarına da pes dedirtti.

Yıldırım, halk eczaneleri kuracaklarını söyleyerek, "Vatandaşın kullanmadığı tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız. İhtiyaç sahipleri insanlarımıza ücretsiz vermiş olacağız" diye konuştu.

Yıldırım'ın bu vaadi meydandakileri şaşkına çevirdi.