Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Başheçi, Yenikapı'da düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nden Türkiye düşmanlarına ve işbirlikçilerine sert mesajlar yolladı. Erdoğan, Türkiye'nin Cumhur İttifakı'nda kenetlendiğini anlattı:

Yenikapı ruhu İstanbul'u fethedip bize emanet eden ruhun devamıdır. Cumhur İttifakı'na inanan tüm kardeşlerimle işte bu İstanbul için bir kez daha Yenikapı'dayız. 1 milyon 600 bin tek yürek olduk. Cumhur İttifakı sadece iki partinin değil, tüm Türkiye'nin ittifakıdır.

Türkiye'yi hedef alan herkes Cumhur İttifakı'na saldırıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar boş. Biz Allah'ın izniyle, bir çağın kapanıp bir çağın açıldığı bu şehri kıyamete kadar bir İslam şehri Türk şehri olarak korumaya devam edeceğiz.

Bu şehir, Fatih Sultan Mehmet'in emanetidir, Yavuz Sultan Selim'in göz bebeğidir. Kanuni'nin nefesidir. Sultan Abdülhamit'in namusudur. Gazi Mustafa Kemal'in son nefesidir. Adnan Menderes'in hayalidir. Turgut Özal'ın rüyasıdır. Erbakan hocamızın duasıdır. Alpaslan Türkeş'in sevdasıdır. Hayalimiz, duamız her şeyimizdir.

İstanbul'u CHP'nin çöp, çukur, çamurundan kurtarmakla kalmadık. Bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik. 31 Mart'ta hala senin camilerinden, minarelerinden dalga dalga yayılan ezanlarına, göklerinde nazlanan bayrağına tahammül edemeyenlere mesajını vermeye hazır mısın İstanbul?

Belediye Başkan adayımız, yıllarca ülkemizde ulaştırma bakanlığı yapmış, İDO'nun Genel Müdürü, ondan sonra Başbakanlık, ondan sonra Meclis Başkanlığı yaptı. İstanbul gibi bir yere rastgele bir isim yakışmazdı. Onun için Binali Yıldırım kardeşimizi aday gösterdik.

Bak sana ben bir müjde daha vereyim Bay Kemal. Nasip olursa Atatürk Kültür Merkezi'ni de kısa zamanda bitireceğiz. Ama sizlerin yaptığı gibi Atatürk Kültür Merkezi gibi değil, dünyada parmakla gösterilen bir kültür merkezi yapıyoruz.

MHP LİDERİ BAHÇELİ: İSTANBUL SON SİPER

MHP lideri Devlet Bahçeli, herkesin gözünün İstanbul'da olduğunu belirtti. "Bu siper düşerse Türkiyemiz gider" dedi.

BAŞKAN ADAYI YILDIRIM: GENÇLER KANKAM

İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım, gençlere seslendi: İstanbul'u birlikte yönetelim. Kankam olmaya var mısınız!



TBMM eski Başkanı Kahraman ile eski bakan Ağar da mitinge katıldı. Eski Başbakanlardan Çiller ise şu açıklamayı yaptı: Ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız hedefte! Onun için buradayım.





AYASOFYA'YI CAMİ OLARAK ZİYARETE AÇABİLİRİZ

Başkan Erdoğan, bir haber kanalının canlı yayında çarpıcı mesajlar verdi:

Ayasofya müze statüsünden çıkarılabilir. Giriş ücretsiz olabilir. Hatta hatta ismini de Ayasofya Camii yaparız. Ayasofya'yı müze olarak değil, cami olarak ziyarete açabiliriz.

İzmir'in sadece 14 ilçesindeki CHP listelerinde terör örgütü PKK ile ilişkili 27 kişinin tespit edildiğini biliyorum. Bunların 19'u dağ kadrolarıyla birebir bağlantılı.

Bay Kemal çok takla atar, terör örgütünün paçavralarıyla poz vermiş insanlarla fotoğrafları var. Kendisinin milli bir yanı asla yoktur.

Mansur Yavaş'ın sahte senet yazma gibi kesinleşmiş durumu var. Yavaş, ayrıca vergi kaçakcısı. Maliye Bakanlığı'nda kayıtları var.