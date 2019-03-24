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  • Son Güncelleme: 25.03.2019 04:43

'ta terör örgütü 'ya ağır darbe

yaptığı operasyonla 'ya ağır darbe indirdi. Bahar operasyonuna başlayacak teröristlerin mühimmatları ele geçirildi.

Teröristlere nefes aldırmadılar!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan bölücü terör örgütü 'ya operasyonlar devam ediyor. Komandolar, zorlu kış koşullarında nefes aldırmadığı teröristlere, bahar aylarında da aman vermedi. , 'ın bölgesinde başlattığı operasyonda, bahar hazırlığı yapan terör örgütü PKK'ya adeta bahar temizliği yaptı.

OBÜS MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ
Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde yuvalanmaya çalışan teröristlere yönelik başlatılan operasyonda, yaklaşık bin 700 ağır silah mühimmatı, iki obüs mühimmatı, iki TNT kalıbı, çeşitli silahlara ait yedek parçalar, bir tuzaklanmış , 19 tüp, yaklaşık 500 metre kablo, EYP yapımında kullanılabilecek çeşitli malzeme, muhtelif gıda, inşaat, tıbbi malzeme ve giysi ele geçirildi.

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