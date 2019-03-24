Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan bölücü terör örgütü PKK'ya operasyonlar devam ediyor. Komandolar, zorlu kış koşullarında nefes aldırmadığı teröristlere, bahar aylarında da aman vermedi. TSK, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde başlattığı operasyonda, bahar hazırlığı yapan terör örgütü PKK'ya adeta bahar temizliği yaptı.

OBÜS MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde yuvalanmaya çalışan teröristlere yönelik başlatılan operasyonda, yaklaşık bin 700 ağır silah mühimmatı, iki obüs mühimmatı, iki TNT kalıbı, çeşitli silahlara ait yedek parçalar, bir tuzaklanmış EYP, 19 tüp, yaklaşık 500 metre kablo, EYP yapımında kullanılabilecek çeşitli malzeme, muhtelif gıda, inşaat, tıbbi malzeme ve giysi ele geçirildi.