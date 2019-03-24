Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Seçim Özel' programında gazetecilerin sorularını cevapladı. FETÖ'nün firari ismi Ekrem Dumanlı'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

FETÖ'CÜ TERÖRİST EKREM DUMANLI'YA SERT TEPKİ: SEN MÜPTEZELSİN

15 Temmuz'da işi bitireceklerini sandılar. Artık eski Türkiye yok, biz kula kul değiliz. Ey Ekrem Dumanlı sen kula kulsun, vatanında bile değilsin ve sen müptezelsin.

SAMİMİ KÜRT KARDEŞLERİM 31 MART'TA BUNLARA CEVABINI VERECEKTİR

Kandil'deki alçaklar 14-15 yaşındaki kızları dağa kaçırıp taciz edenler. HDP'ye oy verip kızları dağa kaçırılanların aileleri gördük. HDP'nin peşinden gitmeyin. HDP'nin adayları söyledikleri ifadelerle kürt vatandaşlarımıza saygısızlık yapıyor. Ankara'da Mansur Yavaş'a bedeli olacak diyorlar. Mansur Yavaş 'Yavaş HDP ile seçim kazanacak' sözünün hesabını versin önce. Samimi olan kürt kardeşlerimiz 31 Mart'ta bunlara cevabını verecektir.

"KILIÇDAROĞLU'NUN MİLLİ BİR YANI YOKTUR"

CHP seçimlerde en çok HDP'den medet umuyor. İYİ Partide öyle, Mersin karma karışık oldu. Adana'da benzer durum var. İstanbul'da ve büyük bazı illerde aday çıkarmıyorlar, bunları görmek gerekiyor. CHP listelerinde HDP'li isimlere de yer veriyor. İzmir'de PKK ile ilişkili 27 kişi var. Bay Kemal çok takla atar, terör örgütünün paçavralarıyla poz vermiş insanlarla fotoğrafları var. Milli bir yanı asla yoktur, vatansever olması da mümkün değildir.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin içinde yer aldığı Zillet İttifakı'na FETÖ ve PKK açık açık destek veriyor. FETÖ'nün firari ismi Ekrem Dumanlı, Emre Uslu ve terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosundan Cemil Bayık, Zillet İttifakı'na oy vermeleri için çağrıda bulunmuştu.