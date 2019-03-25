Bursa'nın CHP'li belediye tarafından yönetilen Nilüfer İlçesi'nde düzenlenen gençlik festivalinde gençlere alkol servisini belediyeye ait iş makinesinin yaptığı ortaya çıktı. Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Mustafa Bozbey'in festival adı altında gençleri alkole teşvik ettiği, hatta belediye imkanlarıyla alkol servisi yaptırdığını gözler önüne seren fotoğraflar pes dedirtti. Çoğu 18 yaş altı gençlerin katıldığı festivalde belediye eliyle alkol taşınması tepki çekti.

Önümüzdeki günlerde tekrar düzenlenecek olan festivalde aynı görüntülerin ortaya çıkması kaçınılmaz olarak yorumlandı. Trabzon Maçka'da ise daha önceki seçimlerde Mustafa Kemal Atatürk imzalı ürünler dağıtan CHP, bu kez inançlı seçmenlerin oyunu almak için tespih dağıtmaya başladı. CHP'den aday gösterilen Musa Turan, vatandaşlara 99'luk tespih dağıttı. Maçkalı vatandaşlar ise bu U dönüşüne tepki gösterdi. "Demek ki işleri zor. Atatürk'ün partisi dedikleri CHP muhafazakar seçmeni tespih dağıtarak kandırmaz"