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'lilerden 'da kepçe ile servisi, 'da ise hediyesi

'da kepçe ile servisi, 'da ise oy kaygısıyla hediyesi...

CHP'nin iki yüzü

Bursa'nın 'li belediye tarafından yönetilen Nilüfer İlçesi'nde düzenlenen gençlik festivalinde gençlere alkol servisini belediyeye ait iş makinesinin yaptığı ortaya çıktı. Nilüfer Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Mustafa Bozbey'in festival adı altında gençleri e teşvik ettiği, hatta belediye imkanlarıyla alkol servisi yaptırdığını gözler önüne seren fotoğraflar pes dedirtti. Çoğu 18 yaş altı gençlerin katıldığı festivalde belediye eliyle alkol taşınması tepki çekti.

Önümüzdeki günlerde tekrar düzenlenecek olan festivalde aynı görüntülerin ortaya çıkması kaçınılmaz olarak yorumlandı. Maçka'da ise daha önceki lerde imzalı ürünler dağıtan CHP, bu kez inançlı seçmenlerin oyunu almak için dağıtmaya başladı. CHP'den aday gösterilen Musa Turan, vatandaşlara 99'luk tespih dağıttı. Maçkalı vatandaşlar ise bu U dönüşüne tepki gösterdi. "Demek ki işleri zor. Atatürk'ün partisi dedikleri CHP muhafazakar seçmeni tespih dağıtarak kandırmaz"

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