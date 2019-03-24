CHP yerel seçimler öncesi muhafazakar seçmeni etkilemek için tespih dağıttı

CHP ile İyi Parti'nin Pendik Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Usta, sağ seçmene sempatik gözükmek için CHP'de bu zamana kadar görülmeyen bir seçim kampanyasına imza attı.
SALİH USTA ÖRNEK OLDU
Seçmenlere başörtüsü dağıtan Salih Usta'nın bu hareketinden sonra diğer CHP adayları da mahafazkar seçmenden oy alabilmek adına değişik kampanyalar yürütüyor.
Trabzon'un Maçka ilçesinde CHP'den aday gösterilen Musa Turan, vatandaşlara tespih dağıttı.
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