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  • 24.03.2019 09:56
  • Son Güncelleme: 24.03.2019 09:56

yerel ler öncesi muhafazakar seçmeni etkilemek için tespih dağıttı

Yıllardır çalışmalarında Mustafa Kemal Atatürk imzalı ürünler dağıtan , 31 Mart seçimleri öncesi strateji değiştirdi. Muhafazakar seçmenleri etkilemek için başörtüsünden sonra şimdi de tespih dağıttı.

CHP yerel seçimler öncesi muhafazakar seçmeni etkilemek için tespih dağıttı

ile İyi Parti'nin Pendik Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Usta, sağ seçmene sempatik gözükmek için CHP'de bu zamana kadar görülmeyen bir kampanyasına imza attı.

SALİH USTA ÖRNEK OLDU
Seçmenlere başörtüsü dağıtan Salih Usta'nın bu hareketinden sonra diğer CHP adayları da mahafazkar seçmenden oy alabilmek adına değişik kampanyalar yürütüyor.

Trabzon'un Maçka ilçesinde CHP'den aday gösterilen Musa Turan, vatandaşlara tespih dağıttı.

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