Ankara’dan 450 bin kişilik büyük mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın ikinci ortak mitingini Ankara'da AKM Hipodromu'nda gerçekleştirdi. Erdoğan, alanı dolduran 450 bin kişiye hitap etti:
SON VİRAJDAYIZ: 8 gün kaldı. Son virajdayız. İnşallah 31 Mart akşamında Ankara'yı sizler taçlandıracaksınız. Terör örgütlerinin emrindeki yapıların desteğiyle karşımıza çıkanların yüzerindeki maskeleri düşüreceğiz.
DERS VERMEK LAZIM:
Ankara'da soyadı Yavaş var ya, hani sahte senetle iş gören var ya, bu adamı CHP düşünün Ankara'ya belediye başkan adayı yapıyor. Bu adam Ankara'nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyeceğini hatırlayın. Onun için bunlara dersi çok büyük vermek lazım. Sahte senetlerle meydanlarda dolaşan bu şahıstan Ankara'ya asla bir bela vermeyin.
TEMELİ OLMAYAN SEZAİ:
Ne diyor, 'Yavaş, HDP'nin oylarıyla seçildiğini bilecek' diyor. Bunun ben söylemiyorum, temeli olmayan Sezai söylüyor. Bu oyunu 31 Mart'ta bozuyor muyuz? İşte sizlere delilini ortaya koyduk.
YOLUN SONU: Her türlü yalanı söylüyorlar, her türlü oyunu çeviriyorlar. Üstüne çıkıp bu işten de yüzümüzün akıyla çıktık diyorlar. Üstelik milletimiz bunlara defalarca hak ettiği cevabı sandıkta vermesine rağmen yarabbi şükür deyip yollarına devam ediyorlar. İnşallah bu seçim milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacaktır.
HIZLI TRENE BİN DE GÖR:
Bay Kemal, 17 yılda ne yaptınız diyorsun. Bin hızlı trene de ne yaptığımızı gör. Ama işine gelmez. Duydum ki hızlı trenden de korkarmış.
HASAN AY
YA BEKA YA BELA
MHP Lideri Bahçeli, "31 Mart seçimleri Ankara için uçurumdan önceki son çıkıştır. En kritik seçimdir. 8 gün sonra; ya beka diyeceğiz, ya belaya boyun eğeceğiz" açıklamasını yaptı.
'Zillet ittifakına', "Mert, adam olun, kıvırmayın cesaretiniz varsa kimlerle yan yana yürüdüğünüzü açıklayın" diye seslenen Bahçeli, bu ittifakın Ankara adayı Mansur Yavaş için de "Eski ülkücüymüş, bunların hepsi fasa-fiso. Dün CHP'yi kötülerken, bugün CHP'nin filikasına binen bir şahsiyetin siyasi ahlakı, siyasi çizgisi olmayacak, olamayacaktır" ifadelerini kullandı. ZÜBEYDE YALÇIN
NOTLAR...
MİTİNGDE ilk konuşmayı, ittifakın adayı Mehmet Özhaseki yaptı.
ERDOĞAN ve Bahçeli, vatandaşları birlikte selamladı.
AK PARTİLİ ve MHP'liler, liderleri Rabia ve Bozkurt işaretiyle karşıladı.
ALANDA "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısı çalındı.
BAHÇELİ konuşmasını Atatürk'ün "Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle tamamladı.
SADECE Türk bayrağı ve "Cumhur İttifakı" yazılı flamalar açıldı.
SON VİRAJDAYIZ: 8 gün kaldı. Son virajdayız. İnşallah 31 Mart akşamında Ankara'yı sizler taçlandıracaksınız. Terör örgütlerinin emrindeki yapıların desteğiyle karşımıza çıkanların yüzerindeki maskeleri düşüreceğiz.
DERS VERMEK LAZIM:
Ankara'da soyadı Yavaş var ya, hani sahte senetle iş gören var ya, bu adamı CHP düşünün Ankara'ya belediye başkan adayı yapıyor. Bu adam Ankara'nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyeceğini hatırlayın. Onun için bunlara dersi çok büyük vermek lazım. Sahte senetlerle meydanlarda dolaşan bu şahıstan Ankara'ya asla bir bela vermeyin.
TEMELİ OLMAYAN SEZAİ:
Ne diyor, 'Yavaş, HDP'nin oylarıyla seçildiğini bilecek' diyor. Bunun ben söylemiyorum, temeli olmayan Sezai söylüyor. Bu oyunu 31 Mart'ta bozuyor muyuz? İşte sizlere delilini ortaya koyduk.
YOLUN SONU: Her türlü yalanı söylüyorlar, her türlü oyunu çeviriyorlar. Üstüne çıkıp bu işten de yüzümüzün akıyla çıktık diyorlar. Üstelik milletimiz bunlara defalarca hak ettiği cevabı sandıkta vermesine rağmen yarabbi şükür deyip yollarına devam ediyorlar. İnşallah bu seçim milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacaktır.
HIZLI TRENE BİN DE GÖR:
Bay Kemal, 17 yılda ne yaptınız diyorsun. Bin hızlı trene de ne yaptığımızı gör. Ama işine gelmez. Duydum ki hızlı trenden de korkarmış.
HASAN AY
YA BEKA YA BELA
MHP Lideri Bahçeli, "31 Mart seçimleri Ankara için uçurumdan önceki son çıkıştır. En kritik seçimdir. 8 gün sonra; ya beka diyeceğiz, ya belaya boyun eğeceğiz" açıklamasını yaptı.
'Zillet ittifakına', "Mert, adam olun, kıvırmayın cesaretiniz varsa kimlerle yan yana yürüdüğünüzü açıklayın" diye seslenen Bahçeli, bu ittifakın Ankara adayı Mansur Yavaş için de "Eski ülkücüymüş, bunların hepsi fasa-fiso. Dün CHP'yi kötülerken, bugün CHP'nin filikasına binen bir şahsiyetin siyasi ahlakı, siyasi çizgisi olmayacak, olamayacaktır" ifadelerini kullandı. ZÜBEYDE YALÇIN
NOTLAR...
MİTİNGDE ilk konuşmayı, ittifakın adayı Mehmet Özhaseki yaptı.
ERDOĞAN ve Bahçeli, vatandaşları birlikte selamladı.
AK PARTİLİ ve MHP'liler, liderleri Rabia ve Bozkurt işaretiyle karşıladı.
ALANDA "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısı çalındı.
BAHÇELİ konuşmasını Atatürk'ün "Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle tamamladı.
SADECE Türk bayrağı ve "Cumhur İttifakı" yazılı flamalar açıldı.
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