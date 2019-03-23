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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom Alanı'nda düzenlenen Cumhur İttifakı Ankara mitinginde konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İstiklal Savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ve Gazi Meclis'imizin her biri birer İstiklal Kahramanı olan ilk mebuslarını selamlıyorum. Ankara'dan İzmir'e yürüyen kurtuluşun mücahitlerini gençlerimizi selamlıyorum. 15 Temmuz destanının baş şehri olan Ankaramızın bütün ilçelerini köylerini selamlıyorum.

Buradan MHP Genel Başkanı sayın Bahçeli'yi, MHP'ye gönül vermiş tüm kardeşlerimi, Cumhur İttifakı'na destek olan bütün kardeşlerimi selamlıyorum. Buradan hangi partiye mensup olursa olsun, ülkesinin bekası için yanımızda yer alan tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine yürekten inanmış herkesi selamlıyorum. Ankara'daki şu güzel gönül birliğinin dalga dalga, ışık ışık Türkiye'ye yayıldığına inanıyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi korusun diyorum.

Sordum, şu anda hipodromda ne kadar insan var dedim… Emniyetin verdiği rakamı söylüyorum. 450 bin.