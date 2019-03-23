Hangi ilin ne kadar deprem tehlikesi altında olduğunu gösteren harita 23 yıl sonra değiştirildi. Trabzon, Rize, Elazığ, Erzurum ve Aksaray'ın risk oranı yükseltildi. Deprem haritası, dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir ve bölge bölge, deprem riskinin gösterildiği haritaya deniyor. Söz konusu haritalar, sismotektonik haritalar ve deprem kaynak zonlarında meydana gelebilecek en büyük depremler esas alınarak hazırlanıyor. Ayrıca depreme neden olan kuvvetli yer hareketi ivme değerleri ve azalım ilişkileri de göz önünde bulunduruluyor. Peki Türkiye deprem haritası değişti mi? Deprem haritası nedir, hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? İşte detaylar