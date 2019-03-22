AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Denizli Acıpayam'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Acıpayam'da meydana gelen depremin derinliği 6.99 kilometre olarak açıklandı. Yer sarsıntısı saat 18:32'de meydana geldi.

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