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  • Son Güncelleme: 22.03.2019 18:54

'de korkutan ! son dakika deprem açıklaması...

Yapılan son dakika açıklamasına göre Acıpayam'da 4.1 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Denizli'de korkutan deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Acıpayam'da 4.1 büyüklüğünde bir meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Acıpayam'da meydana gelen depremin derinliği 6.99 kilometre olarak açıklandı. Yer sarsıntısı saat 18:32'de meydana geldi.

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