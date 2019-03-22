Gaziantep'te deprem! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Nogaylar mahallesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 2.9 kilometre altında saat 13.04'te gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.