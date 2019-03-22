Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 22.03.2019 13:26
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 13:28

Nurdağı'nda deprem! Kandilli'den deprem açıklaması

Kandilli'den yapılan açıklamasına göre, 'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2.9 kilometre altında saat 13.04'te gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. İşte detaylar...

Gaziantep'te korkutan deprem

'te deprem! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgisine göre, merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Nogaylar mahallesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 2.9 kilometre altında saat 13.04'te gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriGaziantep Nurdağı'nda deprem! Kandilli'den son dakika deprem açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri