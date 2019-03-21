Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.03.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 09:24

: 'da korkutan !

AFAD'dan yapılan açıklamasına göre, 'da 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. Saat 8.51'de gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakik açıklamasına göre, 'nın Arguvan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6.99 kilometre altında gerçekleşen deprem. çevre ilçelerden de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Malatya'da korkutan deprem! Son depremler
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri