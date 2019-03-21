Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakik açıklamasına göre, Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6.99 kilometre altında gerçekleşen deprem. çevre ilçelerden de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.