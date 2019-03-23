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  • 23.03.2019 19:52
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 19:52

Son dakika: 'nde korkutan

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre 'nde 3.7 büyüklüğünde meydana geldi.

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