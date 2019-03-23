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Son dakika: Marmara Denizi'nde korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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