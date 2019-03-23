HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Dicle ve Hani ilçelerinden düzenlenen mitingdeki katılımın az olduğundan yakınarak, baskıdan dolayı katılımın az olduğunu savundu.







HDP'nin Dicle'de ki mitinginde kalabalığın az olduğunu gören HDP'liler, mitinge gelen yaklaşık 200 kişiyi bayraklarla donattığı meydana aldı.

Partililere hitap eden Buldan, katılımın az olduğunu görmezden gelinerek, "Bayraklardan kalabalığı göremiyorum." dedi.





Hani ilçesinde de, Buldan'ın seçim otobüsüyle mitingi yaptığı alana gelmesinden sonra dronla görüntülenen alanda çok az katılımın olduğu gözlendi.



