Cumhur İttifakı'nın ortakları AK Parti ile MHP, ikinci ortak mitinglerini bugün Ankara'da yapıyor. Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi için Ankara'nın en büyük alanlarından biri olan Hipodrom seçildi. Başkan Erdoğan'dan önce halka hitap eden MHP Lideri Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Eski ülkücüymüş, MHP'liymiş. Bunların hepsi masal, hepsi fasa fisodur. Ya ülkücüsündür ya değilsindir. Arası yoktur ortası yoktur" diyerek CHP Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mansur Yavaş'ı eleştirdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli miting alanında konuşmasını yapıyor:

Bugün Ankara bir başka güzel. Bugün Ankara bir başka görkemli. 31 Mart'ta yapılacak mahal idareler seçimine 8 gün kala Cumhur İttifakı olarak başkentimizin huzurundayız. Cumhur İttifakı'nın ikinci ortak mitingine milli bir heyecanla katılan her kardeşime, vatandaşıma şükranlarımı sunuyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum.

31 MART ANKARA İÇİN UÇURUMDAN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞTIR

Bozkırın ortasından yükselen, bağrından cumhuriyeti çıkaran Ankara, Türkiye'nin ortak kaderi, ortak kıvancıdır. Ankara iftiharımızdır, irademizin itibar kaynağıdır. Ankara milli bekamızın stratejik beşiğidir. Seymenler kadar inançlıyız, Türkiye kadar kuvvetliyiz. Cumhur kadar haysiyetliyiz, cumhuriyet kadar haşmetliyiz. Biz Türk milletiyiz. Biz Cumhur İttifakıyız.

Ankara'nın özlemleri vardır. 31 Mart seçimleri Ankara için uçurumdan önceki son çıkıştır. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminden 281 gün sonra aziz milletimiz sandık başına gitmektedir. 8 gün sonra yalnızca belediye başkanı seçmeyeceğiz. Belediye meclis üyesi, köy ve mahalle muhtarı belirlemeyeceğiz. Milli bekamızın, hem de teyidini hem de tescilini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kökleşmesine, cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünün inşasına büyük bir destek vereceğiz.

8 GÜN SONRA YA BEKA DİYECEĞİZ, YA BELAYA BOYUN EĞECEĞİZ

Yeni hükümet sistemiyle uyumlu olması beka düzeyinde önemli olan yerel yönetimleri sizlerin tercihiyle güvenceye kavuşturmuş olacağız. 31 Mart seçimleri Ankara'nın önünü açmaya yemin etmişlerin seçimidir. 31 Mart seçimleri yalanla doğru, sahtekarlıkla sadakat, terör sevicileri ile Türkiye sevdalılar arasında yapılacak olan en kritik seçim olacaktır. 8 gün sonra ya beka diyeceğiz, ya belaya boyun eğeceğiz.

Cumhur ittifakı milli varoluşumuzun hizmetkarıdır. Buna karşılık zillet ittifakı kumpastır, komplodur, kaostur, kavgadır, kargaşa güvertesidir. Ankara dün zilleti reddetti, cumhuriyetin zirvesine yükseldi.

Mustafa Kemal'in kutlu hedeflerini asla ihmal ve inkar etmeyeceğiz. Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Sayın Mehmet Özhaseki'dir. MHP bütün mensuplarıyla, teşkilatlarıyla, sayın Özhaseki'nin arkasındadır, destekçisidir. Ankara'nın tüm ilçelerinde Cumhur İttifakı'nın değerli adayları için elimizden gelen çalışmaları yaptık. Hiç gevşemeden, hiçbir akıl çelici ve istismarcı söze kulak vermeden Cumhur İttifakı'nın zaferine inandık, bunun için adeta seferber olduk.

Hiçbir siyasi devşirme Ankaralıyı tapulu malı görmesin. Sayın Özhaseki milletimizin ve Ankara'nın güzide bir evladıdır. Aksini ilan edenler başkentimizin hatırasına bölücülük aşılamaya gayret eden namertlerdir. Ankaralı sözünün eridir. Özü yalanlı kişilerle bir araya gelemez. Sandık başına giden her sağ duyulu kardeşim, 15 Temmuz'da tepemizden atılan bombaları, yağdırılan kurşunları hatırından çıkartmayacak kararını buna göre verecektir. Her Ankaralı, zilletin yanında hizalanmış döviz baronlarının yeniden başlayan operasyonlarını iç ve dış saldırıları dikkate alıp milli duruşunu ispatlayacaktır.

Beka sorunu yok demek, milli mücadeleyi unutturmak demektir. Beka sorunu yok demek, Ankara'nın başkent olarak tarih sahnesine çıktığı sürecin kesilmesi demektir. Haç ile hilalin, iman ile küfrün, millet ile zilletin tarihi mücadelesini unutmak demektir.

TEHDİT AÇIKTIR! KARŞIMIZDAKİ SEÇENEK BELLİDİR

Tehdit açıktır. Karşımızdaki seçenek bellidir. Ya bu topraklar üzerinde yaşayan Türk milleti bir ve bütün tutulacak, ya da acıklı ve kanlı şekilde parçalanacaktır. "31 Mart beka seçimi değil, belediye seçimidir. Beka sorunumuz da yoktur" diyen gafiller bize ne söylemeye çalışıyorlar? Ne anlatacaklar? Hangi bahaneleri ileri sürecekler? "Bilmedik, düşünmedik" mi diyecekler? "Oy peşindeydik, günü kurtarmaya çalışıyorduk" mu diyecekler?

Yolu karanlığa çıkan, felaketlere kılavuzluk yapan zillet ittifakı, Mehmetçiğe kurşun sıkan hainlerle, sözde Kürdistan hatırlatması yapan bölücülerle işbirliğini tarihe nasıl anlatacak? Zillet İttifakının ortakları bunun hesabını iki cihanda nasıl verecekler? Türk milleti bunu asla kabul edemez. Ankaralı kardeşim bu ihaneti yemez, yutmaz. Mezhebi, kökeni, yöresi ne olursa olsun hiçbir kardeşim buna razı olmaz.

Sınır içinde, sınır ötesinde, dağda ovada vatan evlatlarına kanlı saldırılar yapan, hain pusular kuran teröristlerin başkent Ankara'da ne işi vardır? Bunları belediye meclis üyeliğiyle taltif etmek nasıl bir sorumsuzluktur? CHP Genel başkanı bu zillete nasıl tamam demiştir? İP zilletin çekim alanına nasıl girmiştir? HDP'nin son dönemlerde sivri ve kirli diliyle öne çıkan eş başkanı açık açık diyor ki: "Yavaş seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak siyaset yapamaz. O da bizim gücümüzdür" Ankara'yı yavaşlatmaya çalışanlar, bu itirafı da ajansınıza sordunuz mu? Konuyla ilgili görüş aldınız mı? Size dayatılan kara ajandada yazılı talimatlar bunlar mıydı? Mert olun, yürekli olun, adam olun, cesaretiniz varsa kimlerle yan yana yürüdüğünüzü gelin Ankaralıya anlatın. Ajans deyip kıvırmayın, HDP eş başkanı koz veriyor deyip suçlamalardan kaçmayın. Sahte senet düzenleyip kumpasa bağlanmayın. HDP sevgisini dilim sürçtü deyip kapatmayın. Açtığınız haram tezgahınızın bir anda bozulunca eski dostunuza şizofren diye bağırmayın. Vergi kaçakçılığı yaptıktan sonra çıkıp da Ankaralı kardeşlerimizin yüzden baka baka yalan söylemeyin.

CHP genel başkanı henüz YPG'ye terörist diyemedi. 15 Temmuz'a tiyatro demekten vazgeçmedi. YPG, kahramanlarımızı, vatandaşlarımızı şehit eden katil örgüt değil mi? Yeni Zelanda'da bir terörist, 51 din kardeşimizi şehit etti. Ne var ki, CHP Genel Başkanı İslam dünyasından kaynaklanan terörden bahsetti. Kılıçdaroğlu soruyorum sana bu kadar alçalmayı nasıl başardın? Bu denli gözlerini karartan vicdanını uyuşturan neydi? Golan Tepelerini tanıma hazırlığı yapan Trump'a Kılıçdaroğlu ne diyecek? Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni hainlere rağmen kurduk.

YA ÜLKÜCÜSÜNDÜR YA DEĞİLSİNDİR. ARASI YOKTUR ORTASI YOKTUR

Milli bekamızı, cumhuriyetin ruhunu, milli birlik ve dayanışma iradesini hem yıkmak hem de kırmak için devrededirler. Gezi Parkı'nda denediler, şamarı yediler. 6-7 Eylül'de denediler, bedelini ödediler. Zillet ittifakına diyorum ki; 31 Mart'ta yapamayacaksınız. Ankara'yı ele geçiremeyeceksiniz.

Eski ülkücüymüş, MHP'liymiş. Bunların hepsi masal, hepsi fasa fisodur. Ya ülkücüsündür ya değilsindir. Arası yoktur ortası yoktur.

Dün CHP'yi kötülerken, bugün CHP'nin filikasına binen şahsiyetin siyasi çizgisi olmayacaktır. Ankara Polatlı'dan top sesleri duyarken bile teslim olmadı. Cumhuriyetin başkenti nice badireleri atlattı taviz vermedi.

Kurtuluş yıllarımızda her aile birer kat çamaşır, birer çift çarık, birer çift çorap verdiler. Türk milleti ekmeğini gönderdi. Suyunu kıstı cepheye gönderdi. Bize milliyetçilik anlatan Kılıçdaroğlu şunu bilmelidir ki; milliyetçilik Türk ve İslam düşmanlarına methiyeler düzen bozuk ağızların işi değildir. Milliyetçilik tarihini, kimliğini, kökünü bilmektir. Ey Kılıçdaroğlu sen kim milliyetçi olmak kimdir?

Zillet ne yaparsa yapsın Cumhur İttifakı karanlığı aydınlatmak için geliyor. Kararsızım diyen her kardeşime çağrım, gelin Cumhur İttifakı'nda buluşalım. İlk kez oy verecek evlatlarım gelin Cumhur İttifakı'nda birleşelim. İttifakımız hainlere, en kanlı teröristlere, onlarla işbirliği yapan zillete karşı milli bir ittifaktır. Cumhur İttifakı mukaddesatımıza sahip çıkanların ittifakıdır.

CHP'ye İP'e oy veren vatandaşlarım, Kürt kardeşlerim; gelin bu şerefe siz de dahil olun. Türkiye düşmanlarına karşı Cumhur İttifakı diyoruz. İşbirlikçiye, bozguncuya, Kandil'e Pensilvanya'ya karşı Cumhur İttifakı tek başına direnir iddiasındayız. Partimize destek veren her kardeşimizi sandığa gitmelerini, ardından Cumhur İttifakı'nın adaylarına oy vermelerini bekliyorum.

Ankara ehline emanet. Sizlere güveniyorum. Ankara'ya her zaman inanıyorum.

ÖZHASEKİ: BUGÜN TÜKİYE'NİN KALBİ ANKARA'DA ATIYOR

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom Alanı'nda düzenlenen Cumhur İttifakı Ankara mitinginde konuştu.

İşte Özhaseki'nin konuşmasından satır başları:

Bu şehir Gazi Mustafa Kemal ile şahlanan, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan şehir; hepiniz hoş geldiniz. Bu mahşeri kalabalık bugün şu mesajı veriyor "Her türlü kirli oyun Ankara'da bozulur" Bugün Tükiye'nin kalbi Ankara'da atıyor.

DİK DURUŞUNUZDAN DOLAYI, VEFANIZDAN DOLAYI HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bu fakir kardeşinizin tam 21 yıl belediye başkanlığı var. ilk başladığımda tabi ki altyapısı olmayan onlarca mahallesi, yüz binden fazla evi, bir gecede yapılan gece kondular vardı. Aynı zamanda borçlu belediyeler, kapının önü alacaklılarla dolu. Böyle bir ortamda işe başladık. Allaha hamd olsun bir milim altyapı eksiği bırakmadım. Su kanal arıtma tesislerini yaptırdım. Alt geçitler, üst geçitler… Sonra sosyal hizmetler. Beş yıldızlı huzurevleri yaptık. Gece gündüz demeden uğraştık. Sonra devasa projelere geldi sıra. Kayak merkezleri, barajlar, Türkiye'nin UEFA standartlarında ilk stadyumu.

Avrupa'nın başkentleriyle yarışacak bir şehir bırakarak ayrıldım. Sonra bakanlık dönemim başladı. Birkaç sene önce teröristler çukurlar açarak, özyönetim ilan ediyoruz diyerek ortaya çıkmışlardı. Orada binlerce garip insanımızın evlerini yakmışlardı yıkmışlardı. Orada mazlum, gariban Kürt kardeşlerimin 30 bine yakın evlerini yaptırdım. Çok şükür o kardeşlerim şimdi ben Şırnak'a Sur'a gittiğimde 'öz kardeşimiz gelmiş hoş gelmiş' diye karşılıyorlar. Allah'a hamd ediyorum.

5 BİNE YAKIN PROJE HAZIRLAYARAK SİZLERİN HUZURUNDAYIZ

"İnsan odur ki bırakır bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser" Benim de ömrüm hizmetle geçti. Şimdi önümüzde Ankara imtihanı var. Biz dersimize çalıştık, projelerimizi hazırladık. Ankaralı hemşerilerimiz bizden neler bekliyor? Biz bunlara çalıştık. Mimarlarımızla, mühendislerimizle, kültür sanat danışmanlarımızla 111 ciddi proje hazırladık. Ayrıca 25 ilçemizde gerek merkez gerekse taşra ilçelerimizde 5 bine yakın proje hazırlayarak sizlerin huzurundayız.

BİZİM GİBİ PROJELER HAZIRLAYIP İNSANLARIN HUZURUNA ÇIKAN KİMSE OLMADI

Üzüldüğüm bir konuyu da ifade etmek istiyorum. Biraz önce söylediğim gibi emek verdik, düşündüklerimizi yazdık. Ben zannediyordum ki adaylar çıkacak, onlar da ne düşünüyorlarsa söyleyecekler ve projelerimiz yarışacak. İnsanlar bu adam bunu yapar ya da yapamaz diyecek… Saflığıma bakın ki ben böyle bir seçim dönemi hayal ediyordum. Bizim gibi projeler hazırlayıp insanların huzuruna çıkan kimse olmadı. Biz sizlere saygı duyuyoruz. Ne yapmak istediklerimizin hepsini yazdık zaten.

CHP'NİN ADAYI ÜÇÜNCÜ DÖNEMDİR ADAY. BÖYLE BİR PROJEYLE ÇIKTI MI?

Özellikle CHP'nin adayı üçüncü dönemdir aday. Böyle bir projeyle çıktı mı? Hayır. Ve belediyeciliği de bilmiyor açıkça ilan ediyor. Her konuştuğunda gaf yapıyor, tuhaf tuhaf gülünecek işler yapıyor. Gerçekten belediyeciliği bilmiyor, gerçekten de projesi yok.

İkinci üzüldüğüm konu… Bizler 25 arkadaşımızla birlikte huzurunuzdayız ve Cumhur İttifakı'nın adayıyız. Milli ve yerli insanlar olarak huzurundayız. Bizim ittifakımızın niye kurulduğunu, bizim derdimizin ne olduğunu tek tek anlattık. Bizim derdimiz bayrak derdi, ezanderdi, vatan derdi, devletin milletin bölünmezliği derdi…

SAKLADIKLARI ORTAK VAR... NİYE SÖYLEYEMİYORSUNUZ BUNU?

Fakat karşı tarafta bir ittifak var ki; herkes anlamaya çalışıyor. Daha doğrusu anladı da onlar anlaşılmadığını zannediyor. Görünürde iki parti var. CHP ve göründüğü gibi İYİ Parti. Peki söyleyemedikleri ortak var. Sakladıkları ortak var. Niye söyleyemiyorsunuz bunu? Eğer ortağı çok sevdiyseniz çıkın iftiharla ilan edin. Zannediyorlar ki Ankara halkı anlamaz. Biz kül yuttururuz zannediyorlar. Truva atının içinde neler olduğunu herkes biliyor.

SLOGANLAR DİKKAT ÇEKTİ

10 gün öncesinden 350 kişilik ekibin hummalı şekilde çalışmalarına başladığı miting için 105 bin metrekarelik alan ayrıldı. Mitingin yapılacağı Atatürk Kültür Merkezi'nde hazırlıklar tamamlanarak, liderlerin çıkacağı platforma iki partinin "Belediye İşi Gönül İşi" ve "Ankara Ehline Emanet" seçim sloganları da yazıldı.

4 BİN EMNİYET MENSUBU GÖREV YAPIYOR

Binlerce Ankaralının ve şehir dışından gelen partililerin bulunduğu miting alanında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mitingde 4 bin emniyet mensubu görev yaparken, mitingin başlamasını bekleyen binlerce vatandaş hep bir ağızdan Kayahan'ın "Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi" şarkısını söyledi.