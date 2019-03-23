MİLLİ Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Euro 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk'a karşı kazanılan zafer sonrasında açıklamalarda bulundu. Güneş, "Galip gelerek özgüven kazandık. Ama bu bir başlangıç, daha çok yolumuz var. Şu an sadece keyif var. Asıl yapmamız gereken bunu Moldova maçında sürdürmek. Genel olarak havamız iyi." dedi.
KAZANMAK GURUR VERİCİ
Tecrübeli teknik adam, "Çok pozisyon bulamasak da pozisyon vermedik ve bulduğumuz pozisyonları gole çevirdik. Uzun süre sonra Milli Takım'la maç kazanmak mutluluk ve gurur verici. Daha iyi bir Milli Takım için çalışmamız sürecek" ifadelerini kullandı.
KORA KOR BİR MÜCADELE OLDU
Şenol Güneş, Arnavutluk maçının sert geçtiğini belirtirken, "Oyuncular sahaya çıktığında elinden geleni yaptı. Sertlik olarak kora kor mücadeleler oldu, oyuncularımız da buna karşılık verebildi. Sonucunda da hak ettiğimiz galibiyeti aldık" diye konuştu.
KAZANMAK GURUR VERİCİ
Tecrübeli teknik adam, "Çok pozisyon bulamasak da pozisyon vermedik ve bulduğumuz pozisyonları gole çevirdik. Uzun süre sonra Milli Takım'la maç kazanmak mutluluk ve gurur verici. Daha iyi bir Milli Takım için çalışmamız sürecek" ifadelerini kullandı.
KORA KOR BİR MÜCADELE OLDU
Şenol Güneş, Arnavutluk maçının sert geçtiğini belirtirken, "Oyuncular sahaya çıktığında elinden geleni yaptı. Sertlik olarak kora kor mücadeleler oldu, oyuncularımız da buna karşılık verebildi. Sonucunda da hak ettiğimiz galibiyeti aldık" diye konuştu.
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