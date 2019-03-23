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Kadroda Güneş etkisi

Güneş, ’nun yüzüne bakmadığı 5 yıldızı dün 11’de oynattı. Tercihleri tam not aldı.

Kadroda Güneş etkisi
A Teknik Direktörü , Arnavutluk maçında takımın eski çalıştırıcısı 'nun tercih ettiği isimlerin birçoğuna şans vermedi. Luce'nin tercih etmediği Mert Günok, Gökhan Gönül, Merih Demiral, Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz'ı dünkü maçta 11'de oynattı. Şenol Güneş'in dün sahaya sürdüğü ilk 11 büyük beğeni toplarken, uzun süre sonra Milli Takıma dönen Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz gibi deneyimli futbolcular da tam not aldı.

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