Kadroda Güneş etkisi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçında takımın eski çalıştırıcısı Lucescu'nun tercih ettiği isimlerin birçoğuna şans vermedi. Luce'nin tercih etmediği Mert Günok, Gökhan Gönül, Merih Demiral, Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz'ı dünkü maçta 11'de oynattı. Şenol Güneş'in dün sahaya sürdüğü ilk 11 büyük beğeni toplarken, uzun süre sonra Milli Takıma dönen Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz gibi deneyimli futbolcular da tam not aldı.
- Spor
- 23.03.2019
- Gazete
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