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  • 22.03.2019 18:33
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 18:33

ika... 'ya ağır darbe! Hepsi imha edildi

'ın kuzeyindeki Kandil ve Zap'a düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütünün kullandığı silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.

PKK'ya ağır darbe! Hepsi imha edildi

: kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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