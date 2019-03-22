Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Son dakika... PKK'ya ağır darbe! Hepsi imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Zap'a düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütünün kullandığı silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.
- Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e sert sözler
- Teröristen Cumhur İttifakı adayına tehdit
- PKK'nın seçim öncesi kaos planı çökertildi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.