Başkan Erdoğan Amasya'da halka hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalının satır başları:

Viyana'yı aşsak Avrupa bizim olacakken, Viyana'dan döndük Trakya'daki topraklarımızı bile çok görüyorlar. Biz buraya 22 milyon kilometrekareden küçüldük küçüldük 780 kilometre kareye geldik. Nereden nereye? Bize Anadolu'yu da çok görülüyorlar. Bugün bize Viyana kuşatmasındaki hataları tekrarlatmak isteyenler var. Bu hesabın dışarıda olduğu gibi içeride destekçileri var. Terör örgütleri dahil herkesle işbiliği halindeler. Teröristlerin yaptığı eylemleri işlerine geldiği ölçüde dünya kamuoyuna yansıtanlar, Batıdaki saldırıları görmezden geliyor.

"GELİN TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI ORTAK BİR TAVIR SERGİLEYELİM"

Bize Anadolu'yu çok görüyorlar. Tarihin akışını değiştirecek konuları çıkmaza sokmaya çalışıyorlar. Bu hesabın dışarıda olduğu gibi içeride de destekçileri bulunuyor. Irak'ta, Suriye'de DEAŞ, PKK neyse Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığı da aynıdır. Tüm dünyayı PKK, PYD konusunda da, ırkçı ve İslam düşmanı terör konusunda ikaz ediyoruz. Gelin tüm terör örgütlerine karşı ortak bir tavır geliştirelim. DEAŞ'ı nasıl bitirdiysek, PKK PYD'yi ve ırkçı İslam düşmanı örgütleri de bitirelim.

Ülkesine milletine sadakatle hizmet edenlerin yanında 31 Mart'ta Amasya'nın söyleyeceği bir çift sözü var mı? Milletini aşağılayanlara Amasya'nın vereceği mesaj var mı? Doğruları söylediğimiz için bize saldıranlara Amasya'nın şöyle sağlamından bir Osmanlı tokadını vuracak azmi var mı? Amasya 31 Mart'ta istiklaline ve istikbaline sahip çıkıyor musun? Ülkene ve şehrine sahip çıkıyor musun?

AMASYA'YA MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Biz 17 yılda Amasya'ya 10,2 katrilyon tutarında yatırım yaptık. 1 bin 439 kişi kapasiteli yüksek öğrenim kurumlarını gördünüz değil mi? Birkaç yıla kadar Amasya'da 750 kişilik bir yüksek öğrenim yurdu daha açacağız. Amasyalı ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarımıza, engellerimize 826 trilyon lira tutarında sosyal yardım yaptık. 300 yataklı Amasya Devlet Hastanesi'nin aralarında olduğu 10 hastane ile birlikte 19 tesisi şehrimize kazandırdık. Şimdi sizlere bir müjde veriyorum. Amasya'ya şehir hastanesi standartlarında 600 yataklı bir devlet hastanesi yapacağız. İnşallah en kısa sürede gerekli altyapı çalışmaları tamamlayıp, bu hastanenin inşatına başlayacağız.

"5 BARAJ DAHA İNŞA EDİYORUZ"

Amasya'da 5 adet tünel yaptık. Az önce içinden geçtim, Allahıma hamdolsun. Biz Ferhatız Ferhat. Şirin burada. Dağları deldik Şirin'e ulaştık. Yaparsa AK Parti yapar. Yapımı devam eden Merzifon Havaalanı yolunu bu yıl bitiriyoruz. Köprüleri ve köprülü kavşağı ile birlikte Merzifon-Çorum ayrımı yolunu da bir sonraki yıl bitiriyoruz. Ulaşımda 29 kilometreden devraldığımız bölünmüş yolu 252 kilometreye ulaştırdık. Amasya'ya 3 baraj inşa ettik, 5 baraj daha inşa ediyoruz.



"KAÇANLARI KOVALIYORUZ. DAHA DA KOVALAYACAĞIZ"

FETÖ'cüler şu anda bir kısmı cezaevinde dinleniyor. Kaçanları kovalıyoruz. Daha da kovalayacağız. Bu ülkeyi, bu milleti bölemeyecekler. Büyük bir gayretle bu yola devam edeceğiz. Milletimizin feraseti ve kararlılığıyla hamdolsun bunların hiçbiri bir şey başaramadı. Şimdi bunlar ümitlerini 31 Mart'a bağladılar.