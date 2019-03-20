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  • Son Güncelleme: 20.03.2019 21:06

Son dakika: 'de korkutan ! Kandilli Rasathanesi son depremler...

'de bugün meydana gelen 5.5 şiddetindeki in ardından Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 4.3 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Denizli'de 4.3 şiddetinde deprem

'nin Acıpayam ilçesinde saat 09.34'te meydana geldi. Deprem Denizli'nin yanı sıra İzmir ve Antalya'da da hissedildi.Kandilli Rasathanesi, 21.00 sularında 4.3 şiddetinde bir artçı deprem daha yaşandığını duyurdu.

ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Denizli'de bugün meydana gelen depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 4.3 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD: MERKEZ ÜSSÜ DENİZLİ ACIPAYAM

AFAD'da yer alan bilgiye göre saat 09.34'te merkez üssü Denizli'nin Acıpayam İlçesi olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve Antalya'dan da hissedildi. Depremin adından 09.38'de 4,8, 09.41'de de 4,5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu. Acıpayam Belediye Başkanı, depremde can kaybının olmadığını söyledi.

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