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Eli kanlı teröristbaşı Bayık destekçilerine seslendi: Erdoğan ve 'ye karşı birleşin

Terör örgütü 'nın sözde lider kadrosundan , terör örgütü destekçilerine seslendi. Bayık 'Erdoğan - ittifakına karşı birleşirsek hem içeride hem de uluslararası alanda büyük destek görürüz' dedi.

Teröristbaşı Bayık: Erdoğan ve Bahçeliye karşı birleşin

Terör örgütü 'nın sözde lider kadrosundan çocuk katili , ve arasındaki ittifaka karşı birleşme çağrısı yaptı. Terörist Bayık, terör destekçilerinden Cumhur ittifakı karşısında kurulacak her türlü ittifakın desteklenmesini istedi.

''Erdoğan ve ile hep birlikte mücadele edeceğiz'' diyen teröristbaşı, Cumhur İttifakına karşı birleşenlere dış güçlerin destek vereceğini söyledi.

Bayık'ın açıklamaları FETÖ-PKK gibi terör örgütlerinin ve içerdeki uzantılarının aynı anda harekete geçerek Cumhur İttifakına karşı nasıl birleştiğini de gözler önüne serdi.

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  • 24 Nisan 2018, Salı 15:24
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