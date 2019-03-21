Denizli'de bu sabah meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü yine Acıpayam olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde saat 09.34'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu depremin ardından saat 16.07'ye kadar en büyüğü 4.8, en küçüğü ise 1.0 büyüklüğünde olan toplam 172 deprem meydana geldi.

VATANDAŞLAR SOKAKLARDA

Denizli'de paniğe neden olan depremler nedeniyle, vatandaşların sokakta bekleyişleri de devam ediyor.

DENİZLİ ACIPAYAM'DA 5.5'LİK BİR DEPREM OLMUŞTU

Denizli Acıpayam'daki 5,5'lik deprem özellikle köylerde panik ve hasara neden oldu. Depreme yakalananlar o anları anlattı.

Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssüne yakın konumdaki Yeniköy, Karahöyük, Uçarı, Gedikli ve Yeşildere Mahallelerinde hasar tespit çalışması devam ediyor.

Bölgede 50'ye yakın evde hasar oluşurken Karahöyük köyünde bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Deprem sırasında panik ile camdan atlayan bir kişi ile baygınlık geçirenlerin de bulunduğu bazı vatandaşlar Acıpayam ve Serinhisar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

DEPREM ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Anonsla uyarı yapılıyor

Depremin en fazla hasar verdiği mahallelerden Karahöyük'te camilerden "evlere girilmemesi, elektrik kullanılmaması" konusunda uyarılar yapıldı.

Deprem anını anlattı

Mahallede evinin büyük bölümü yıkılan İbrahim Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah hayvanlarını gütmeye götürürken yerin sarsılmasıyla büyük korku yaşadıklarını, koşarak eve döndüğünü söyledi.

Aslan, "Evimizin yarısı yıkıldı, eşim depremden sonra baygınlık geçirdi, hastaneye kaldırdık. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Ev girilecek gibi değil." dedi.

Hastane güvenlik nedeniyle tahliye edildi

Acıyapam Devlet Hastanesi, deprem sonrası güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Hasar tespit çalışmasının ardından hastaların yeniden hastaneye sevk edileceği öğrenildi.

Eğitime ara verildi

Bu arada Aydın'ın Karacasu ve Denizli'nin Serihisar ilçelerinde de deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Denizli beşik gibi sallanıyor! Tam 180 deprem…

Denizli'de 5.5'lik depremin ardından büyüklüğü 1.1 ve 4.8 arasında değişen toplam 180 deprem daha meydana geldi.



Merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 180 artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesindeki verilere göre, 09.34'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından büyük bölümü Acıpayam'da olmak üzere Serinhisar, Çal, Tavas, Bozkurt, Honaz merkez üslü olmak üzere 180 sarsıntı meydana geldi.

Bölgede meydana gelen depremlerin büyüklüğü 1,1 ve 4,8 arasında değişiyor.

Denizli Valiliği, Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde 30 evde yıkıntı oluştuğunu, 2 büyükbaş hayvanın telef olduğunu ve 3 camide hasar tespit edildiğini açıklamıştı.

Valilik koordinasyonunda ilgili tüm kurumların, eş güdüm içerisinde bölgede hasar tespit ve diğer çalışmalara devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada, ortaya çıkan ihtiyaçların da anında giderildiği bildirilmişti.