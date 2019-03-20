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  • 20.03.2019 16:55
  • Son Güncelleme: 20.03.2019 16:55

Terör örgütü 'yı korkusu sardı! Teröristler kazdıkları hendeklere kaçmak için tünel yapıyor

’in ilçesine komşu ’nin kentindeki /’li teröristler, iş makineleriyle aylardır kazdıkları hendeklere ’U’ şeklindeki beton bloklar yerleştirip üzerini toprakla kapatarak tünel inşa etmeye başladı. Güvenlik kaynakları, teröristlerin, ’nin olası operasyonu sırasında kaçmak için yer altında güzergah oluşturduklarını söyledi.

Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı'daki PKK/YPG'li teröristler, sınır hattında aylar önce Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna karşı hendek kazmaya başladı.

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