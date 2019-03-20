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Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye için tarih verdi! Kehanetleri korkunç

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından gözler kendini 'yeni nesil deprem tahmincisi' olarak tanımlayan Frank Hoogerbeets'e çevirildi. Depremleri daha önce tahmin ettiğini söyleyen ve olası depremler hakkında kehanetlerde bulunan Frank Hoogerbeets direkt Türkiye'yi işaret etti. Peki Büyük İstanbul Depremi hakkında ne söylüyor?

20.03.2019 11:05 - Son Güncelleme: 20.03.2019 11:12
Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye için tarih verdi! Kehanetleri korkunç

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets geçtiğimiz hafta Türkiye'de yakın tarihte yüksek sismik faaliyet beklediği bölgeleri açıklamıştı.

Hoogerbeets'in internet sitesinde paylaştığı bilgi ve videolara göre 13 ila 17 Mart arası yaşanacak olan çeşitli gezegen dizilimleri sebebiyle Dünya'nın yer kabuğu sismik olarak normalden çok daha faal olacaktı.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye için tarih verdi! Kehanetleri korkunç

Hoogerbeets, Rusya'nın Kamçatka ve Japonya''nın açıklarında yer alan bölgede yakın zamanda oldukça büyük depremin meydana gelebileceği ve Türkiye'nin özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarının da yer aldığı Avrasya deprem hattında sismik faaliyetlerin daha aktif olacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye için tarih verdi! Kehanetleri korkunç

TAHMİNİ TUTTU

Hoogerbeets'in Türkiye tahmini doğru çıktı ve bugün merkez üssü Denizli, Acıpayam olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye için tarih verdi! Kehanetleri korkunç

Tahmini yine doğru çıkan Hoogerbeets 19 Mart tarihinde yeni bir video yayınladı ve videoda 20 ila 21 Mart tarihlerinde 5-6 şiddetinde deprem olacağını söyledi.

19 Mart tarihindeki videoda 20-21 Mart uyarısının Denizli'de meydana gelen depremle kesişmesi dikkatleri tekrar Hoogerbeets'e çevirdi.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye için tarih verdi! Kehanetleri korkunç

23 Mart'a kadar herhangi bir gezegen dizilimi olmadığını söyleyen Hoogerbeets, mart ayının son haftasında Dünya, Merkür ve Neptün'in hizalanacağını belirtti.

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