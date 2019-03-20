Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye için tarih verdi! Kehanetleri korkunç

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından gözler kendini 'yeni nesil deprem tahmincisi' olarak tanımlayan Frank Hoogerbeets'e çevirildi. Depremleri daha önce tahmin ettiğini söyleyen ve olası depremler hakkında kehanetlerde bulunan Frank Hoogerbeets direkt Türkiye'yi işaret etti. Peki Büyük İstanbul Depremi hakkında ne söylüyor?

20.03.2019 11:05 - Son Güncelleme: 20.03.2019 11:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





