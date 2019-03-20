Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye için tarih verdi! Kehanetleri korkunç
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından gözler kendini 'yeni nesil deprem tahmincisi' olarak tanımlayan Frank Hoogerbeets'e çevirildi. Depremleri daha önce tahmin ettiğini söyleyen ve olası depremler hakkında kehanetlerde bulunan Frank Hoogerbeets direkt Türkiye'yi işaret etti. Peki Büyük İstanbul Depremi hakkında ne söylüyor?
Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets geçtiğimiz hafta Türkiye'de yakın tarihte yüksek sismik faaliyet beklediği bölgeleri açıklamıştı.
Hoogerbeets'in internet sitesinde paylaştığı bilgi ve videolara göre 13 ila 17 Mart arası yaşanacak olan çeşitli gezegen dizilimleri sebebiyle Dünya'nın yer kabuğu sismik olarak normalden çok daha faal olacaktı.