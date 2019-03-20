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  • 20.03.2019 15:46
  • Son Güncelleme: 20.03.2019 15:47

'de den kaçan vatandaş ölümden kıl payı kurtuldu

'nin ilçesinde meydana gelen sırasında kameralara ilginç anlar yansıdı. Deprem sırasında oturduğu çay ocağından kendini dışarı atan bir vatandaş, çatıdan düşen kiremitin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

'da sabah erken saatlerde meydana gelen ve 30 evin yıkıldığı de güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi. İlçede bir iş yerinin kameralarına yansıyan görüntülerde deprem olur olmaz panikleyen bir kişi çay ocağından can havliyle dışarı çıkıyor. Şahıs gibi başka vatandaşlar da büyük panik ve korku ile kendilerini iş yerleri ve evlerden dışarı atarak kaçışmaya başlıyor.

Bu esnada çay ocağından çıkan adam yola birkaç adım attığı esnada çatıdan kopan kiremit ve beton parçaları yola düşmeye başlıyor. Şahıs yukarıdan düşen bir kiremit parçasından ise kıl payı ile kurtuluyor.

Görüntülerde ayrıca park halindeki bir motosikletin görünür biçimde sallanması ise depremin şiddetini gözler önüne seriyor.

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