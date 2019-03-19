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  • Son Güncelleme: 20.03.2019 04:23

Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi'ye silahlı saldırı

'in Selçuk ilçesinde, Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, çalışmalarının ardından evine girerken silahlı saldırıya uğradı. Olayda sol bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Başterzi, hastaneye kaldırılırken kaçan saldırgan A.Y., ise kısa süre sonra polise teslim oldu

Belediye başkan adayına silahlı saldırı

Cumhur İttifakı Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, çalışmalarının ardından saat 01.00 sıralarında evine gitti. İddiaya göre, Başterzi evine girerken, çevrede saklanan ve aralarında daha önceden alacak verecek meselesi bulunduğu belirtilen A.Y. isimli kişi tabanca ile ateş açtı. Saldırıda sol bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Başterzi yere yığılırken, şüpheli A.Y. olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Başterzi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından önce Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra da Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Başterzi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırının ardından haber alan partililer ise hastaneye gelerek Osman Başterzi'nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Bu arada Başterzi'yi vurduktan sonra kayıplara karışan A.Y. ise kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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