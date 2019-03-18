HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan'ın açıklamaları, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylarını olduğu kadar CHP yönetimini de rahatsız etti. İttifakın açığa çıkması CHP tabanında tepkiyle karşılanırken, CHP yönetimi de HDP'li yöneticileri yaptıkları açıklamalar konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarma kararı aldı.

HDP İTTİFAKI AÇIK ETTİ

İki parti arasında kurulan kirli ittifak resmen açıklanmasa da HDP'li yöneticilerin açıklamaları, CHP ile HDP arasında "anlaşmalı" bir ittifakın olduğunu ortaya çıkardı. HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan'ın mitinglerde yaptığı konuşmalardaki "Büyükşehir ve bazı ilçelerde 'Adayımız yok' diye kimse kaygılanmasın. Belediye meclis üyelikleri dâhil olmak üzere bütün ilçelerimizde ve büyükşehirde meclis üyelerimiz, sizlerin göndereceği ve temsil edeceği arkadaşlarımız olacaktır" şeklindeki sözlerinin yankısı sürerken, kirli ittifakı gözler önüne seren bir başka açıklama da HDP eşbaşkanı Sezai Temelli'den geldi. Temelli de gerek Ankara gerekse de İstanbul'daki gizli ittifakı "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır" sözleriyle kirli ittifakın nasıl oluşturulduğunu itiraf etmiş oldu.







CHP'DE PANİK BAŞLADI

HDP yöneticilerin gelen bu açıklamalar, kirli ittifakı "Sandıkta ittifak" kılıfına uydurma hedefindeki CHP'de ise hem rahatsızlığa hem de paniğe neden oldu. Seçime sayılı günler kala HDP yöneticilerinden gelen itiraflar, CHP yönetiminde seçim sonuçlarına ilişkin kaygı uyandırırken, kirli ittifakın hem CHP'nin oy hedefindeki sağ seçmen hem de CHP tabanında tepkiyle karşılandığı değerlendirmeleri yapılmaya başlandı. CHP yönetiminin ise bu nedenle, HDP'li yöneticileri uyarma kararı aldığı belirtildi.





SABAH