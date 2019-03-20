Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ali Müçteba Katırcıoğlu hakkında geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlenmişti.
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen dava kapsamında geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Mahkeme heyeti, Ali Müçteba Katırcıoğlu'nun atılı suç kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanık Katırcıoğlu, avukatı aracılığıyla yerel mahkeme kararını bozma talebiyle kararı temyize gönderdi.
Temyizi inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi verilen cezasının yerinde olduğuna hükmederek 3 yıl 1 ay 15 gün hapsi onadı. Sanığın Yargıtay'a itiraz hakkı bulunuyor.
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