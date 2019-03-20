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  • 20.03.2019 15:33
  • Son Güncelleme: 20.03.2019 15:33

’nün yeğenine 'nun hapsi onandı!

elebaşı ’in yeğeni ‘Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçu kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Katırcıoğlu'nun cezası Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.

FETÖ’nün yeğenine hapis onandı!

elebaşı 'in yeğeni hakkında geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlenmişti.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen dava kapsamında geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Mahkeme heyeti, Ali Müçteba Katırcıoğlu'nun atılı suç kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanık Katırcıoğlu, avukatı aracılığıyla yerel mahkeme kararını bozma talebiyle kararı temyize gönderdi.

Temyizi inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi verilen cezasının yerinde olduğuna hükmederek 3 yıl 1 ay 15 gün hapsi onadı. Sanığın Yargıtay'a itiraz hakkı bulunuyor.

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