Başkan Erdoğan AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti binasına gelişinde çiçeklerle karşılanan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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