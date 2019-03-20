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  • 20.03.2019 15:23
  • Son Güncelleme: 20.03.2019 15:32

'ya büyük darbe! Örgütün sözde Çukurova sorumlusu ’de yakalandı

’de terör örgütü /’ya yönelik yapılan operasyonda örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu yakalanarak gözaltına alındı.

PKK'ya şok! Örgütün sözde sorumlusu yakalandı

'de, / terör örgütüne yönelik operasyonda, örgütün sözde Çukurova sorumlusu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün Mersin, , Hatay ve 'deki yapılanmalarıyla ilgilenen sözde Çukurova sorumlusu İ.M.A'yı takibe aldı. Ekipler, merkez ilçesinde düzenledikleri operasyonda, zanlıyı yakaladı.

İ.M.A, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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