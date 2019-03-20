CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tapu yalanını seçim vaadi yaptı. Kılıçdaroğlu, 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunda, "CHP, Sarıyer'de kazandığında 3 ay içinde vatandaşlar tapu alacak" iddiasında bulunmuş, kendisi ve Sarıyer Belediye Başkan adayının imzasının bulunduğu mektupları "tapu senedi taahhütnamesi" olarak vatandaşlara dağıtmıştı. Aradan 10 yıl geçmesine rağmen CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, vatandaşların tapularını vermedi.

İMAMOĞLU "ÖRNEK PROJE" DİYE SUNDU

CHP'nin 31 Mart'taki adayı Ekrem İmamoğlu da, Kılıçdaroğlu'nun Sarıyer'de vaadetmesine rağmen aradan geçen yılda hayata geçirilemeyen tapu projesini Eyüpsultan ilçesinde 'örnek proje' diye sundu.

"ŞEREFİM ÜZERİNE SÖZ VERİYORUM"

İmamoğlu, kendisi ve CHP Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Emel Bilenoğlu'nun imzasının bulunduğu mektupları "tapu senedi taahhütnamesi" olarak vatandaşlara gönderiyor. Taahhütnamede, tapu sorunun çözüleceği iddia ediliyor. Nişanca, Yeşilpınar, Akşemsettin, Karadolap ve Çırçır mahallelerinde dağıtılan mektuplarda, "Şerefim üzerine söz veriyorum" ifadelerinin yer alması dikkat çekiyor.

SARIYERLİLER İSE CHP'YE TEPKİLİ

Mustafa Çakmak: Şükrü Genç, 10 yıldır Sarıyer halkını kandırmıştır.

Mehmet Karabulut: 4.5 yıl AK Parti Sarıyer ilçe başkanlığı yapan ve şu anda Cumhur ittifakı Sarıyer Belediye Başkanı adayı Salih Bayraktar, benim yuvamı kurtardı.

Mustafa Çuha (Sarıyer): Kılıçdaroğlu, 2009'da tapu sorununun çözüleceğine ilişkin mektup gönderdi ancak tapumuzu alamadık.

MEKTUP 1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğunda "tapu senedi taahhütnamesi" dağıtmış ve CHP'nin kazandığı ilçe belediyelerinde üç ay içinde tapuların verileceği iddia etmişti. Mektupta; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sarıyer Belediye Başkan adayı Şükrü Genç'in imzaları yer aldı.

MEKTUP 2: Ekrem İmamoğlu, kendisi ve CHP Eyüp Sultan ilçe belediye başkan adayı Emel Bilenoğlu'nun imzasının bulunduğu mektupları "tapu senedi taahhütnamesi" olarak vatandaşlara gönderiyor. İmamoğlu ve Bilenoğlu'nun imzasının bulunduğu taahhütnamede, tapu sorunun çözüleceği iddia ediliyor. Mektupta, "Şerefim üzerine söz veriyorum" ifadelerinin yer alması dikkat çekiyor.

Sabah/Kenan Kıran