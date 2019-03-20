Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri yerle bir edildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, teröristlerce kullanılan silah mevzisi ve mühimmat deposu kullanılamaz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden harekata ilişkin bilgi paylaşıldı.





Açıklamada, Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.