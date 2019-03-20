Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.03.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 20.03.2019 10:21

Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri yerle bir edildi

'ın kuzeyindeki Hakurk'a düzenlenen hava harekatında terör örgütünce silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Terör hedefleri yerle bir edildi

'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, teröristlerce kullanılan silah mevzisi ve mühimmat deposu kullanılamaz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden harekata ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBakanlık açıkladı! Terör hedefleri yerle bir edildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri