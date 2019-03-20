Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın önemli projelerinden biri olan Ankapark'ın açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sevgili Ankaralılar, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şehrimizin farklı köşelerinden gelen herkese hoş geldiniz diyorum. Pek çok eseri hizmete açtık. Hizmet yolculuğumuzu bugün de devam ettiriyoruz. Özellikle gençler ve çocuklarımızın hasretle beklediği büyük projenin açılışı için birlikteyiz.

MALİYETİ 1 MİLYAR 396 MİLYON LİRA

Toplam büyüklüğü 1 milyon 300 metrekare olan Ankapark tüm Türkiye'nin gururudur. Toplam maliyeti 1 milyar 396 milyon lirayı bulan Ankapark'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi kira geliri ve diğer kazançlarla birlikte 50 milyon lira gelir elde edecek. Ankara'nın marka değerini yükseltecek bu projenin herkese hayırlı olmasını diliyorum. Ankapark'ın şehrimize çok ciddi katkıları olacaktır. Bu projenin hayata geçmesinde katkısı olan başta Melih Gökçek kardeşim, mimarı mühendisiyle hep birlikte katkısı ve emeği olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.





"HALKIMIN GÖNLÜNÜ KIRAN BENİM DE GÖNLÜMÜ KIRMIŞ OLUR"

Halkımın gönlünü kıran benim de gönlümü kırmış olur. Çünkü biz gönül kırmaya değil gönül yapmaya geldik. Yapmak isteyip de yapamadığımız, engellere takıldığımız dönemler de oldu. Bürokratik oligarşiden darbeci zihniyete kadar pek çok şeyle yüzleştik. Kapımıza kavgayı, ayrımcılığı, millete tepeden bakmayı asla yaklaştırmadık. CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ne diyor? Oy yoksa, hizmet de, yol da yok. Böyle kibir kulelerinden olmadık. Benim belediye başkanım böyle dese kusura bakmasın kapıya koyarız.

"BUNUN KILAVUZU KARGA"

Siyaset özünde rekabettir. Bir hizmet yarışıdır ama yalan değildir. Yalandan daha büyük bir felaket olmaz. İşte ben Hatay'da 6 baraj yaptığımızı söylüyorum ana muhalefetin başındaki zat Hatay'da baraj yok ki diyor. Eline diline dursun. Bana diyorsun ki bunun bir danışmanı yok mu? Senin bir defa kılavuzun kim ona bak. Bunun kılavuzu karga. Aldığımız tazminatlardan bıkar hale geldik. Ama o bıkmadı.

"BİZİM SİYASETİMİZ BASKI DEĞİL, ÖZGÜRLÜK SİYASETİDİR"

Bizim siyasetimiz kavga değil kardeşlik siyasetidir. Birlik, dirlik siyasetidir, aşk siyasetidir. Rahmetli Kayahan ne güzel söylemiş… İşte bununla yürüyeceğiz. Bu bir aşk hikayesidir. Bizim siyasetimiz baskı değil, özgürlük siyasetidir. Hepsinden önemlisi bizim siyasetimiz gönül siyasetidir. Çünkü gönle giren her şey göze de hoş gelir. Çünkü seçim sandıktan önce kalplerde kazanılır. Bizim insana, milletimize, siyasete bakış açımız işte budur. Biz gönül yıkmanın, gönül yapmanın gönüller kazanmanın derdindeyiz.





"TÜRK MİLLETİNİN EN BÜYÜK GÜÇ KAYNAĞI KARDEŞLİĞİDİR"

Biz şehirlerimizi ayağa kaldırmanın gayretindeyiz. Biz ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturup dünyanın en güçlü 10 devletinden biri yapmanın peşindeyiz. Biz insanımızı kucaklaştırmanın, birleştirmenin çabasındayız. 31 Mart sonrasında da milletimize projelerimiz dışında en önemli vaadimiz olarak gönül belediyeciliğinin sözünü veriyoruz. 81 vilayetimiz 922 ilçemizin her birine tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet etme sözü veriyoruz. Kim ne derse desin Türk milletinin en büyük güç kaynağı kardeşliğidir. Acılarını paylaşarak azaltmasıdır.

"ANKARALI HAİNLERE BOYUN EĞMEDİ"

Açık söylüyorum. Dünyada bu kadar kısa süre içerisinde bizim kadar ağır saldırılara maruz kalıp da ayakta durabilecek bir başka ülke olmamıştır. Bunun da en yakın şahidi ise Ankara'dır, Başkentimiz. Son 6 yıl içerisinde Gezi'deki sokak teröründen kanlı darbe girişimine, ekonomik sabotajlardan terör eylemlerine kadar Ankara'nın şahit olmadığı neredeyse hiçbir saldırı kalmadı. Ama Ankara bütün bunların üstesinden gelerek daima daha ileriye doğru yol aldı. Onca provokasyona rağmen Ankaralı kardeşliğinden taviz vermedi. Ankaralı sinmedi, pusmadı. Tehditler karşısında geri adım atmadı. Ölüm kusan silahlara rağmen Ankaralı, hainlere boyun eğmedi. İnşallah Ankaralı kardeşlerim, birliğine, beraberliğine kardeşliğine böyle güçlü şekilde karşı çıktıksa önümüzü kesecek hiçbir güç yoktur.

31 Mart'ta sandıklara koşmanızı bekliyoruz. Gitmemezlik yapmayın. Yakınlarınızda olanları alın götürün. Hatta memleketlerinizde yakınlarınıza bu işin ne kadar ciddi bir beka meselesi olduğunu anlatın.

On binlerce km'den milletimize tehdide yeltenenlere hak ettikleri cevabı vermek için sandıklara sahip çıkmalıyız. Bunun için sizlerden bir söz almak istiyorum.

"ANKARA'YI SAHTE İMZALARLA SENET İMZALAYANLARA TESLİM EDEMEYİZ"

Ankara'yı rastgele ellere teslim edemeyiz. Sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. 2 dönem burada seçim kaybeden biriyle Mehmet Bey mukayese edilebilir mi? İstiyoruz ki Ankara emin ellerle devam desin. Ankaralı kardeşlerimizden gizli saklı hiçbir işimiz yok. Muhalefet ne yaptı? Matruşka ittifakı kurdular. Ne böyle bir ittifaktan ne de bu ittifakın defolu adayından Ankara'ya bir hayır gelmez.

