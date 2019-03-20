Avrupa'nın en büyük tema parkı ANKAPARK açıldı

Burası başkent turizmi için önemli proje... Geçmişten gelece tüm dönemlerin bir arada olduğu Wonderland, sadece turizme değil aynı zamanda kentin istihdamına da katkı sunuyor. Wonderland'de çeşitli sınıflarda tam bin 200 kişi istihdam ediliyor. Burada aynı zamanda 140 adette kafe, restoran türü işletme bulunacak. Buralarda çalışacak kişileri de hesaba kattığınızda istihdama olan katkının ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz" dedi.