MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Isparta mitinginde konuştu.



Isparta'da 3 hilal gül goncası gibi açılacak, milli birlik ve beraberliğin mis kokusunu her yere taşıyacaktır. Isparta'da üretken belediyecilik anlayışına devam edecek misiniz, mührü 3 hilale vuracak mısınız? Daha huzurlu bir kent için Ispartalı kardeşlerimizin gönlüne talibiz.

Isparta Cumhur İttifakı kapsamında yer almayan illerimizden ama siyasi üslubumuz ittifakın doğasına birebir uygun olacaktır. AK Partili kardeşlerimizle omuz omuza yürüyoruz, Cumhur İttifakı istikbalimizin mimarıdır.

BAHÇELİ'DEN ÖNEMLİ MESAJ! KRİTİK KONUYA DİKKAT ÇEKTİ VE UYARDI

31 Mart seçimleri önceki seçimlerden oldukça farklıdır. 31 Mart seçimleri aynı zamanda beka seçimidir. Türkiye'nin karşısında puslu bir ittifak kurulmuştur, istikrardan rahatsızlık duyanlar harekete geçmiştir.

Zillet ittifakı karşımızda hızlanmıştır. Belediyelerde PKK'nın yuvalanması marazlıdır. PKK İstanbul'u yönetme arayışına girmiştir.

PKK'nın siyasi uzantısı (HDP) Ankara, İzmir, Adana, Mersin gibi şehirlerde aday çıkarmamıştır.

Kandil ihanet şebekesi, işbirlikçileri kanalıyla başkentimizi kontrol altına almayı amaçlamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tartışmaya açma gayesi taşıyanlara acıklı bir ders verecek misiniz? Sizlerin iradesi her şeyin üzerindedir, yok saymak demokrasiye hakarettir.





31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri muhtevası bakımından önceki seçimlerden farklıdır. Gerçekleştireceğimiz seçimlerde sadece yerel yönetimleri belirlemeyeceksiniz. Beldiyelerin emin ellerde olması insanların huzur ve istitikrarı demektir. 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. Zillet ittifakı geleceğimizi karartmanın arayışına girmiştir. Cumhurun geleceğine kast etmek için kolları sıvamışlardır. Kandil talimatı vermiş CHP uygulamaya geçmiştir. 2023 hedefimizi dinamitlemek isteyenler kafasını kaldırmıştır.

"CUMHURA DİŞ BİLEYENLERİ PİŞMAN EDECEK MİSİNİZ?"

PKK'nın siyasi uzantıları zillet ittifakına monte olmuşlar, küstah pazarlıklar yapmışlardır. Yalan zilletin ruhuna işlemiştir. YPG PKK sempatisi bunların iradelerini harap etmiştir. 15 Temmuz'da işgala müsaade etmeyen aziz milletimiz 31 Mart'taki kuşatma hareketine izin vermeyecektir. Cumhura diş bileyenleri pişman edecek misiniz?

"TESLİMİYETE GÖZ YUMMAYIZ"

CHP, HDP, İP bir olup terörle mücadelemizi sulandırdılar. Küresel finans baronlarının milli ekonomimizi tehdit etmelerine sessiz kaldılar. Bunlara kalsa ülkemizi emperyalistlere teslim ederdik. Bunlara kulak versek milli bekamıza göz dikenlere sessiz kaldırdık. Teslimiyete göz yummayız. Cumhurda buluşmak için fedakarlık yapmalıydık. Kirli komploların karanlık tuzakların aziz milletimizi hedef almasına rıza gösteremezdik. Zilletin ülkemizi kuşatma girişimlerini biliyoruz. Milli bekamıza sahip çıkmak için güç birliği yapıyoruz.

"BU CHP ATATÜRK'ÜN CHP'Sİ DEĞİLDİR"

Atatürk'ün Türkiyesinin Kandil'e ipotek edilmesine karşı çıkıyoruz. Kandil'in hazırladığı kanlı isimleri belediyelere sızdırılma girişimlerini beka sorunu olara görüyoruz. Bu CHP Atatürk'ün CHP'si değildir. Bu İP iyi falan hiç değildir. İP'e oy veren kardeşlerim gelin aramızdaki tüm engelleri kaldıralım. Ankara'ya kirli ve karanlık ilişkilerin yumağı haline gelmiş kişiyi aday gösterenlere gelin hesap soralım."



YALAN YANLIŞ ARAŞTIRMA YAPIP ATIP TUTUYORLAR

En az 5 yıl daha hizmete devam diyoruz. Anket şirketleri her gün yalan yanlış araştırma yapıp atıp tutuyorlar. Bizim için anket meydanlardır, yükselen iradedir.