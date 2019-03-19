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'li batağında!

Buz rezidans skandalıyla gündeme gelen , batağına girdi. Kiralık araçların bile parasını ödeyemedi...

Batık belediye
İstanbul Ataşehir'de "Buz Rezidans" skandalıyla gündeme gelen 'li belediyede, bu kez haciz kıskacı yaşanıyor. CHP eski Ataşehir Belediye Başkanı ve yeni aday döneminde kiralanan araçların parası ödenmedi. Firmanın avukatı , haciz kararı aldırıp belediyeye geldi.



Aydın, yaklaşık 15 milyon lira birikmiş alacak olduğunu belirterek, "İcra takibine geçtik. birikmeye devam ediyor. Ödeme yapılacak diye bizden süre istendi. Ödeme yapılmadığı takdirde mecburen malzemeleri alacağız. Çünkü başka çaremiz kalmadı" dedi. Daha sonra içeriye giren Aydın ile belediye yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirildi. Bir kez daha süre isteyen yetkililer, araçlara el konulmasını bir süre daha erteletti.



Yavuz Selim Aydın

FURKAN KARA

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