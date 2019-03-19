İstanbul Ataşehir'de "Buz Rezidans" skandalıyla gündeme gelen CHP'li belediyede, bu kez haciz kıskacı yaşanıyor. CHP eski Ataşehir Belediye Başkanı ve yeni aday Battal İlgezdi döneminde kiralanan araçların parası ödenmedi. Firmanın avukatı Yavuz Selim Aydın, haciz kararı aldırıp belediyeye geldi.
Aydın, yaklaşık 15 milyon lira birikmiş alacak olduğunu belirterek, "İcra takibine geçtik. Borç birikmeye devam ediyor. Ödeme yapılacak diye bizden süre istendi. Ödeme yapılmadığı takdirde mecburen malzemeleri alacağız. Çünkü başka çaremiz kalmadı" dedi. Daha sonra içeriye giren Aydın ile belediye yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirildi. Bir kez daha süre isteyen yetkililer, araçlara el konulmasını bir süre daha erteletti.
Yavuz Selim Aydın
FURKAN KARA
Aydın, yaklaşık 15 milyon lira birikmiş alacak olduğunu belirterek, "İcra takibine geçtik. Borç birikmeye devam ediyor. Ödeme yapılacak diye bizden süre istendi. Ödeme yapılmadığı takdirde mecburen malzemeleri alacağız. Çünkü başka çaremiz kalmadı" dedi. Daha sonra içeriye giren Aydın ile belediye yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirildi. Bir kez daha süre isteyen yetkililer, araçlara el konulmasını bir süre daha erteletti.
Yavuz Selim Aydın
FURKAN KARA
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