Bild, Özil'in Başkan Erdoğan ile aynı karede yer almasını yine sindiremedi

Dünyaca ünlü Türk futbolcu Arsenalli Mesut Özil'e, Londra'da Erdoğan'la birlikte çektirdiği fotoğraf yüzünden adeta linç kampanyası başlatıldı. Özil, tepki olarak Alman Milli Takımı'ndan ayrıldı. Ama saldırılar son bulmadı. Bu kez Özil, nişanlısı Amine Gülşe ile Erdoğan'ı düğününe davet ettiği için tepki almaya başladı. Bild gazetesi, aralıksız üç gündür bu olayı sayfalarına taşıdı. Alman CDU vekili Helge Braun, Özil için sert açıklamalar yaptı. "Erdoğan'ı tanık olarak isteyen birinin, değerlerimizle ilgisi yok. Milli Takım'da oynamadığı Almanya için iyidir. Erdoğan'la yaptığı ilk görüşme sırasında sert bir şekilde eleştirilmesine rağmen, böyle bir hamlesi doğru değil. Bunun devam etmesi, birçok futbol taraftarını ve beni de hayal kırıklığına uğrattı. Futbolcular, sembolik figürlerdir" diyerek skandal sözlere imza attı.
- Güncel
- 19.03.2019
- Gazete
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