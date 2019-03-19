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Bild, Özil'in Başkan Erdoğan ile aynı karede yer almasını yine sindiremedi

, üzerinden yine Başkan Erdoğan’a saldırdı. Tetikçi Bild, Erdoğan’ın düğüne davet edilmesini “Üzücü” diye yazdı.

Küstah 'Bild'iri
Dünyaca ünlü Türk futbolcu Arsenalli 'e, Londra'da Erdoğan'la birlikte çektirdiği fotoğraf yüzünden adeta linç kampanyası başlatıldı. Özil, tepki olarak Alman 'ndan ayrıldı. Ama saldırılar son bulmadı. Bu kez Özil, nişanlısı Amine Gülşe ile Erdoğan'ı düğününe davet ettiği için tepki almaya başladı. Bild gazetesi, aralıksız üç gündür bu olayı sayfalarına taşıdı. Alman CDU vekili Helge Braun, Özil için sert açıklamalar yaptı. "Erdoğan'ı tanık olarak isteyen birinin, değerlerimizle ilgisi yok. Milli Takım'da oynamadığı için iyidir. Erdoğan'la yaptığı ilk görüşme sırasında sert bir şekilde eleştirilmesine rağmen, böyle bir hamlesi doğru değil. Bunun devam etmesi, birçok futbol taraftarını ve beni de hayal kırıklığına uğrattı. Futbolcular, sembolik figürlerdir" diyerek skandal sözlere imza attı.

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