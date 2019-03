FETÖ'nün 15 Temmuz darbe ihanetinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki kahramanlığı ile darbenin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir 'in kardeşi Soner Halisdemir Çanakkale Zaferi'nin 104'ncü yıl dönümünde Ankara ve Niğde 'deki şehitliklerden hazırladığı video ile mesajlar verdi. Halisdemir, HDP'nin 'CHP İstanbul ve Ankara'da bizim oylarımızla kazanacak' sözlerine karşı şöyle dedi:Ankara ve İstanbul'da HDP oylarıyla kazanacaklar diyor bölücülerin temsilcileri. Bizler PKK'nın siyasi temsilcisi HDP ile 81 ilde girilen kirli ittifakın farkındayız. Onlar Ankara, İstanbul ve İzmir'i itiraf ettiler ama yurdun dört bir yanında kurdukları ihanet dostluğuna geçit vermeyeceğiz. Bu millet kucağında yavrusunu şehit veren anaları, vatan için kurşunların üzerine yürüyen Fethi Sekin'leri ve tek kurşunla büyük ihaneti bitiren Ömer Halisdemir'leri unutmaz. Sandıkta da bu hafıza ile oyunu verecektir.100 yıl önce bir milletin kaderini komutanlığı ile değiştiren Mustafa Kemal 'in partisi ile bugün bölücülerin partisi HDP ittifak yapıyor. Bu ne utançtır. İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ağabeyim için 'şehitliği bile tartışılır' demişti, Ankara adayının durumu ortada. Dün Çanakkale'de, 15 Temmuz'da atılan bir kurşun vatanın kaderini nasıl belirlediyse, 31 Mart'ta atılacak her bir oy da milletin geleceğini tayin edecek. Dün bir mermi bugün bir oy. Şehit ağabeyim 'Geçmişini bilmeyen gelecek kuramaz' derdi. Geçmişi, ihanetleri, vatana feda canları hatırımızda tutarak yeniden tek vatan için birlik olma günü. Çanakkale, 15 Temmuz ruhuyla vatana sahip çıkma günü.SABAH