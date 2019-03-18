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  • Son Güncelleme: 18.03.2019 21:34

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31 Mart 2019 i öncesi , ve için son anket sonuçları geldi. ve 'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ile , ve 'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayları ile ilgili tahminler yayınlandı. İşte ...

31 Mart yerel seçimlerine 12 gün kaldı. Siyasi partiler miting ve toplantılar ile seçime yönelik çalışmalarını sürdürürken, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı farklı coğrafyalarda faaliyetlerini devam ettiriyor.

EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi öncesi İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılan anket sonuçlarını paylaştı.

İSTANBUL VE ANKARA'DA CUMHUR İTTİFAKI
Anket çalışmasında AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki önde gözüküyor.

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