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  • Son Güncelleme: 18.03.2019 22:07

Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Eğer o harekatı yapmasaydık...

Başkan Erdoğan, "Bay Kemal " bize mi saldıracak" diyor. Daha ne yapacak? Saldırdı bile. Eğer biz o terör koridorunu kapatmamış olsaydık, Afrin'den ve 'tan yarma harekatımızı gerçekleştirmemiş olsaydık, bugün bizim güney sınırımız tamamen teröristler tarafından işgal edilmiş olacaktı. Ama şimdi biz oraları güvence altına almış olduk." dedi.

Başkan canlı yayında açıkladı: Eğer o harekatı yapmasaydık...

Başkan , ortak canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, ve 'nun Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i terör örgütü /'nın işgalinden kurtarmasının üzerinden bir yıl geçtiğinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"O HAREKATI YAPMASAYDIK GÜNEYİMİZ TAMAMEN TERÖRİSTLER TARAFINDAN İŞGAL EDİLMİŞ OLACAKTI"
"Afrin'in gerçekten zaferini yazan Mehmetçiklerimize şahsım, milletim adına, en üst takımdan en alta kadar hepsine şükranlarımı ifade ediyorum. Bu millet onlarla beraber daha çok zaferler yazacaktır. Afrin'den ve 'tan yarma harekatımızı gerçekleştirmemiş olsaydık, güneyimiz tamamen teröristler tarafından işgal edilmiş olacaktı."

"BUNLAR BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN ÖNDE GELENLERİ"
Erdoğan, "Bunlar bölücü örgütün önde gelenleri değil mi? Bunlara 31 Mart'ta sandıkta milletim gereken dersi vermezse bunlar daha da şımaracak, azacak." dedi.

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