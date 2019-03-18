Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gündoğdu Meydanı'nı dolduran İzmirliler'e konuştu. Erdoğan hem içerideki işbirlikçilere, hem de dünyaya mesaj yolladı:



Sayın Bahçeli ile ilk ortak mitingimizi buraya çok önem verdiğimiz için İzmir'de yapıyoruz. Türk siyasetinin son yıllardaki en dirayetli siyasetçisi olarak gördüğüm Sayın Bahçeli ile birlikte ülkemizin önüne kurulan tuzakları birer birer bozarak yolumuza devam ediyoruz. İzmir, inşallah Cumhur İttifakı'nın en büyük başarıyı gösterdiği yerlerin başında gelecektir.





Amaçları belediye yönetimini CHP çatısı altında bölücü örgüte teslim etmek. Bölücü örgütün güdümündeki partinin eş başkanı, "Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da İzmir'deki de HDP'nin oyları ile seçildiğini bilecek" diyerek adeta meydan okudu.



Bu adamın alacağı cevap nedir? Bunlara CHP'ye ve ittifaka İzmir'de seçimi kaybettirmektir.



Şu Bay Kemal'in söylediğine bakın, 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor. Sen ne menem bir adamsın. Niye Hristiyan dünyasından demiyorsun da İslam dünyasından diyorsun? Bu adam Müslüman mı? Hristiyan'ın ağzıyla konuşuyorsun. Ben inanıyorum ki 31 Mart'ta benim milletim Allah'ın izniyle, Kandil'dekilere de, HDP'ye de, Bay Kemal'e de dersini en güzel şekilde verecektir.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "Milletimizin bekasının çok yüksek risklerle karşı karşıya kaldığı bir dönemi yaşıyoruz. Ey Haçlılar biz buradayız. Hadi gelin de kanınızda boğalım sizi. Dün 57. Alay şehadete hazırdı, bugün ise Cumhur İttifakı. Biz bunlara asla müsaade edemeyiz. Biz, bu zillete asla izin veremeyiz. Al bayrağımızın düşmesini, İstiklal Marşı'mızın susmasını, ezanımızın kesilmesini, kardeşliğimizin bozulmasını asla sineye çekemeyiz. İzmir'i hiç kimse arka bahçesi zannetmesin. Güzel İzmir'de her şey değişecektir. 12 Eylül zulmünün mirasçılarına İzmir sırtını dönmeli" dedi.



ONUNLA YARGIDA HESAPLAŞACAĞIM

BAŞKAN Erdoğan, oy veren seçmene terörist dediği iddiasında bulunan İP Genel Başkanı Meral Akşener'e tazminat davası açtığını söyledi. Erdoğan, "Ben hiçbir yerde böyle bir ifade kullanmadım" dedi.

Erdoğan, Antalya'da bugün hizmete açılacak olan tramvayın vatman koltuğuna oturdu. Aracı kullanarak test etti.