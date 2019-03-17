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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya mitinginde halka hitap ediyor...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları...

120 bin kişiyle İzmir'de mitingimizi yaptık. 31 Mart'ta İzmirin'in istismar siyasetini sandığa gömüp inşallah yeni bir başlangıç yapacağına inanıyorum. Antalya böyle dik durdukça hiç bir Haçlı bozuntusu aramıza giremez. Öyle seslenin ki Bizans heveslilerinin akılları başlarına gelsin. Biz sadece Allah'ın huzurunda, rükuda ve secdede eğiliriz. Başka hiçbir yerde değil.