Cumhur İttifakı'nın ortak mitingi İzmir'i salladı! İşte Başkan Erdoğan sevgisi
Cumhur İttifakı'nın ortağı AKP ve MHP tarafından İzmir'de yapılan mitingde meydanlar hınca hınç doldu. Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye büyük sevgi gösterisinde bulunan kalabalık, meydanı Türk bayraklarıyla donattı. İzmir'i sallayan miting sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. "Kalelerinizin hepsini, her gün bir tanesini yıkacağız." yorumları yapılan mitingden muhteşem kardeler...
17.03.2019 18:19
- Son Güncelleme: 17.03.2019 18:21
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