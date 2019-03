Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırıda en az 49 kişi şehit olurken, Türkiye'deki İslam düşmanları da Ekşi Sözlük üzerinden nefret saçtı.

İSLAM DÜŞMANLARI KAFALARINI ÇIKARDI

Saldırıya Türkiye ve dünyadan çok sayıda tepki gelirken, ülkemizdeki bazı İslam düşmanları olaydan kendine vazife çıkardı. Ekşi Sözlük'te "Yeni Zelanda'da camiye saldırı" isimli başlığa skandal yorumlar yaptılar.

TERÖR SALDIRILARINI ÖVDÜLER

Kullanıcılar, "Her izlediğimde aklıma Maraş, Çorum, IŞID vs. olanlar geliyor içimin yağları eriyor. Tüm Müslümanlar temizlenecek beni de şikayet et" yorumlarını yazarak terör saldırılarını resmen övdü.

KALLEŞ SALDIRIDA 49 KİŞİ ŞEHİT OLDU

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı esnasında düzenlenen terör saldırı sonucunda 49 kişi şehit oldu.

İşte skandal yorumlardan bazıları: