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  • Son Güncelleme: 13.03.2019 19:51

'den skandal kararı

Avrupa Parlamentosu'nda ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren ror kul edildi.

AP'den skandal Türkiye kararı

Son dakika gelişmesine göre, Avrupa Parlamentosu'nda ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren ror kul edildi. AP'nin skandal kararına ilişkin Türkiye'den de ilk tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AP'nin Türkiye kararına ilişkin, " Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar." dedi.

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