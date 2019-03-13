AP'den skandal Türkiye kararı

Son dakika gelişmesine göre, Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren rapor kabul edildi. AP'nin skandal kararına ilişkin Türkiye'den de ilk tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AP'nin Türkiye kararına ilişkin, " Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar." dedi.