Bakan Albayrak, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın yerel seçimdeki adayı Haluk Alıcık'ı ziyaret etti.
Bakan Albayrak Nazilli Belediyesi'ni ziyaret etti
Bakan Albayrak, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın yerel seçimdeki adayı Haluk Alıcık'ı ziyaret etti.
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