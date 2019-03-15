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  • Son Güncelleme: 15.03.2019 15:00

Bakan Albayrak Nazilli Belediyesi'ni ziyaret etti

Bakan Albayrak, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın yerel seçimdeki adayı Haluk Alıcık'ı ziyaret etti.

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