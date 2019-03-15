Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beril Dedeoğlu'nun cenaze törenin de açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

Yakınlarına, akademi dünyamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her ilim insanımızın bizim dünyamızda yeri doldurulamaz bir boşluk bırakıyor. Geçen yıllarda Halil İnalcık, Kemal Karpat gibi her biri kendi alanında gerçekten çok çok önemli isimleri ardı ardına darı bekaya uğurladık.

BİRLİKTE YAPMAYI PLANLADIĞIMIZ DAHA ÇOK ÇALIŞMA VARDI

Bugün de Beril Dedeoğlu'nun vefatı vesilesiyle bir aradayız. Beril hocamız, bakan, rektör, YÖK üyesi, Cumhurbaşkanlığı kurul üyesi sıfatlarıyla uzun zamandır birlikte çalıştığım bir mesai arkadaşımdı. Kendisi görev yaptığı her yerde gerçekten birikimli, üretkenliği, çalışkanlığı, nezaketi ve hanımefendiliğiyle sevilen, saygı duyulan bir isim olmuştur. Uluslararası ilişkiler arasında yerli ve milli bakış açısıyla yaptığı değerlendirmeler her zaman ufkumuzu aydınlatmıştır. Hocamızı genç denebilecek bir yaşta kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Beril Hocamızla birlikte yapmayı planladığımız daha çok çalışma vardı.

YENİ ZELANDA SALDIRISI: TÜM DÜNYAYI TEDBİR ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ​

Yeni Zelanda'da Cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum. Dünyada uzunca bir süredir yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı bu saldırıyla bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır. Saldırının uzun bir planlamanın ve motivasyonun sonucu olduğu fevri bir davranış denilerek geçiştirelemeyeceği bellidir. Ülkemizi milletimizi ve şahsımı da hedef alan katilin temsil ettiği anlayışın Batı toplumlarını bir kanser gibi hızla ele geçirmeye başladığı açıktır. Ülkemi dahi Anadolu ve Batı olarak ayırmak suretiyle orada da kendine has değerlendirmeleri yapan ortada bir katil terörist var. Önlem alınmazsa bu kötü gidişin ürünü olan felaket haberlerine yenilerinin eklenmesi kaçınılmazdır. Tüm dünyayı özellikle de Batı ülkelerini insanlığın tamamını tehdit eden bu tehlikeli gidişe karşı süratla tedbir almaya davet ediyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.